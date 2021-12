Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Sáng 22-12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong khối nội chính tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh và đã đạt được kết quả quan trọng.

Các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Công tác PCTN, tiêu cực tiếp tục có những chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng. Công tác cải cách tư pháp được tăng cường, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư và những vụ việc phức tạp, những bức xúc của Nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị và an ninh trật tự phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, công tác nội chính và PCTN tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp phải sâu sát, nắm chắc và dự báo đúng tình hình địa bàn; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường đấu tranh, trấn áp, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn của tỉnh, các công trình, dự án trọng điểm, mục tiêu quan trọng, khu kinh tế, các khu công nghiệp, nơi điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, các khu cách ly tập trung; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân…

Các đại biểu chủ trì phiên thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả nổi bật trong công tác nội chính, PCTN, đồng thời phân tích, dự báo một số tình hình, đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy các giải pháp để thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết kịp thời nhiều nội dung về công tác nội chính, PCTN thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển trong năm 2021.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021 Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành trong khối nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản, đề án để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương trong công tác nội chính, công tác bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn. Đồng thời, các ngành trong khối nội chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng pháp luật, không làm oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Các ngành trong khối nội chính đã tham gia tích cực và đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sự phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng đi vào nề nếp, nhịp nhàng, hiệu quả. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu có hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh PCTN, trong công tác cải cách tư pháp theo hướng dẫn của Trung ương; đồng thời tham mưu chỉ đạo quyết liệt các vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, PCTN thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp để tạo sự thống nhất và thống nhất cao trong nhận thức, trong hành động của các ngành, địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc; xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố phức tạp về an ninh - trật tự, kiên quyết không để bị động bất ngờ.

Tiếp tục chủ động, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, trọng tâm là tội phạm có tổ chức, tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, tội phạm về ma túy, tội phạm công nghệ cao… Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh - trật tự trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực gắn với ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác điều tra, truy tố xét xử, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử trên cơ sở tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong xử lý vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc kéo dài dư luận quan tâm.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác tiếp dân theo định kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2022 phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tồn đọng trong năm 2021.

Các ngành trong khối nội chính, nhất là lực lượng công an, quân sự, biên phòng tiếp tục tham gia có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là công tác quản lý người từ vùng dịch trở về địa phương, công tác truy vết F1, F2, công tác cách ly, công tác quản lý đường mòn, lối mở và xử lý các thông tin sai sự thật.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ trong ngành, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhân dịp này 19 tập thể, 25 cá nhân đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nội chính PCTN và cải cách tư pháp năm 2021.

Quốc Hương