Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

Ngày 29- 6, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành liên quan của tỉnh.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, hiện nay cả nước có 3.434 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi thuộc 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 1.673 xã thuộc khu vực 1; 210 xã thuộc khu vực 2; 1.551 xã thuộc khu vực 3.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Dân tộc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 52 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, 35 nhiệm vụ còn lại đang trong thời hạn thực hiện.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, 19 tỉnh trong cả nước còn ban hành 55 chính sách đặc thù vùng đồng bàn DTTS và miền núi, liên quan đến nhiều lĩnh vực, như phát triển hạ tầng, nông nghiệp, nguồn nhân vực, văn hóa, giáo dục… góp phần hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và bình đẳng giữa các vùng, miền, dân tộc. Do vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng tình hình kinh tế, đời sống người dân vùng DTTS cơ bản ổn định, an sinh xã hội đảm bảo.

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022 và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, Ủy ban Dân tộc đề nghị thời gian tới các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2025; tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kịp thời thông tin, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh - trật tự, thiên tai, dịch bệnh, môi trường. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Trước đó, tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khắc Công