Tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng quê hương, đất nước

Chiều 26-10, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa với Đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam về tình hình công tác người cao tuổi và hoạt động của Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo kết quả tình hình phát triển của tỉnh trong 10 tháng năm 2022; công tác Người cao tuổi và hoạt động của Hội Người cao tuổi.

Trong những năm qua, Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng và phát triển địa phương. Hiện nay toàn tỉnh có 559/559 xã, phường, thị trấn thành lập Hội NCT; tại các thôn, bản, tổ dân phố đã thành lập 4.393 chi hội NCT, 4.184 tổ hội…

Hội NCT các cấp đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác chăm sóc NCT; đã tổ chức nhiều hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, thăm hỏi, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của NCT từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy vai trò của NCT trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của địa phương; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang; tích cực, chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đẩy mạnh phong trào NCT giảm nghèo bền vững.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, NCT trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Toàn tỉnh có trên 11.600 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Ban công tác MTTQ, các đoàn thể thôn, bản, khối phố; trên 35.500 NCT tham gia tổ an ninh, tổ hòa giải, giải quyết thành công hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn, phức tạp trong cộng đồng; vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tham gia các Cuộc vận động “Gia đình không có tội phạm”, “Gia đình văn hóa”; phối hợp với Công an tỉnh tổng kết 5 năm phong trào NCT tham gia bảo vệ trật tự, an ninh Tổ quốc…

10 năm qua, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa liên tục được xếp loại vững mạnh xuất sắc. Ở cấp huyện và cơ sở, hằng năm có 92,6% Hội NCT cấp huyện và 89% Hội NCT cấp cơ sở đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình chúc mừng những kết quả, thành tựu quan trọng của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng như cấp ủy và chính quyền các cấp của Thanh Hóa đến công tác NCT, đến việc bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện để NCT đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm đến các hoạt động, tổ chức hội NCT từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên NCT, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp hội. Các cấp Hội NCT trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với NCT; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để phát huy vai trò nòng cốt của hội trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đồng hành của Trung ương Hội NCT Việt Nam đối với công tác Hội NCT tỉnh Thanh Hóa nói riêng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT cũng như công tác Hội NCT. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp Hội NCT đã chú trọng triển khai thực hiện, bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT. NCT trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; vai trò, vị thế của tổ chức hội và hội viên Hội NCT đã phát huy tính gương mẫu trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng Hội NCT Việt Nam quan tâm tạo điều kiện để Hội NCT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên NCT, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp hội, để NCT tỉnh Thanh Hóa bằng kinh nghiệm và trí tuệ của mình, tiếp tục có đóng góp cùng các địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao quà lưu niệm tặng Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Thay mặt Trung ương Hội NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao quà lưu niệm tặng tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam trao 50 triệu đồng để Hội NCT tỉnh tặng cho các hội viên NCT tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu