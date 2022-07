Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại thị xã Nghi Sơn

Ngày 4-7, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC năm 2022 tại thị xã Nghi Sơn.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng phát biểu kết luận buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tại thị xã Nghi Sơn..

6 tháng đầu năm 2022, việc triển khai nhiệm vụ XDCS và thực hiện QCDC ở thị xã Nghi Sơn đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, an sinh xã hội được quan tâm, các chế độ, chính sách cho gia đình người có công, bảo trợ xã hội… đã được cấp phát đầy đủ, kịp thời đến từng đối tượng.

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - thành viên đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc.

Cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về XDCS vững mạnh toàn diện và thực hiện QCDC ở cơ sở. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, nghị quyết của HĐND thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về XDCS vững mạnh toàn diện và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền, thành viên đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc.

Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC thường xuyên được kiện toàn, chia cụm thi đua, phân công phụ trách cụm và cơ sở cho từng thành viên theo quy chế hoạt động. Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tiếp được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng” được các xã, phường tổ chức cho Nhân dân bàn bạc, thống nhất triển khai thực hiện. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kết quả bổ sung hương ước, quy ước được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chính quyền các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết kịp thời các TTHC cho người dân qua bộ phận “Một cửa”. 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã tiếp nhận 2.376 hồ sơ TTHC; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,9%. Bộ phận tiếp công dân đã tiếp 326 lượt với 435 người, 326 vụ việc; tiếp nhận 536 đơn thư, trong đó đơn thuộc thẩm quyền 399 đơn. Kết quả, đã giải quyết 291 vụ, đạt 72,9%, đang giải quyết 113 vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Nghi Sơn Đinh Văn Minh, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai và thực hiện QCDC một cách nghiêm túc, bài bản của thị xã Nghi Sơn, từ đó góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý thị xã Nghi Sơn cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại như: Công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở còn hạn chế; công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân ở một số xã, phường thực hiện chưa tốt, chưa gắn đối thoại để hướng dẫn, giải đáp chính sách pháp luật cho người dân, dẫn đến đơn, thư khiếu nại vượt cấp…

Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trịnh Xuân Phú báo cáo, làm rõ một số vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới thị xã Nghi Sơn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở. Chỉ đạo bám sát tình hình khắc phục khó khăn, khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh với phương châm thích ứng an toàn với dịch bệnh. Nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo các cấp theo đúng quy chế, thực chất và hiệu quả. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động thực hiện QCDC, cũng như nắm bắt các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; thực hiện tốt công tác đối thoại để kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, tránh để xảy ra những điểm nóng, vấn đề nóng.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng phát biểu tại buổi làm việc với phường Trúc Lâm.

Trước khi làm việc với thị xã Nghi Sơn, đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện QCDC tại phường Trúc Lâm và Trường THCS Hải Ninh.

Phan Nga