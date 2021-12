Tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng năm 2022 và những năm tiếp theo

Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra vào sáng ngày 8-12-2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trong khí thế thi đua sôi nổi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang chung sức, đồng lòng, vừa chủ động, tích cực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; hôm nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Tư.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa bước vào năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngay trong những ngày đầu năm, đã tạo ra xung lực mới, khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn; bên cạnh đó tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm,… đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với sựâ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục có nhiều điểm sáng và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; có 20/25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 được HĐND tỉnh quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; nổi bật là: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trước những thách thức và khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay. Các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; sau hơn 1 năm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến nay Tỉnh ta đã hoàn thành bước đầu việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đặc biệt đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ vào thành tích chung của tỉnh; đồng thời, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, phấn đấu không ngơi nghỉ của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng trên mặt trận tuyến đầu; sự đồng tình ủng hộ, ý thức chấp hành, sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như tích cực tham gia đóng góp ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Thưa các vị đại biểu!

Những kết quả đạt được nêu trên là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình chung đang có nhiều khó khăn; song, so với mục tiêu, nhiệm vụ được giao và tiềm năng, lợi thế của tỉnh, kết quả trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý là, còn 5/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch. Công tác tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị có thời điểm còn bị động, lúng túng, để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt chuyển biến chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương còn hạn chế; năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ…

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã và đang làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cần tập trung phân tích, thảo luận, tìm các chủ trương, giải pháp khả thi, để kịp thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, gồm những nội dung sau đây:

Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận:

- Các báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.

- Các báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, giải quyết kiến nghị của cử tri và một số báo cáo quan trọng khác.

Thứ hai, nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.

Thứ ba, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 38 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh.

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề mà cử tri, Nhân dân, dư luận và đại biểu quan tâm.

Thứ năm, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thưa các vị đại biểu,Thưa toàn thể kỳ họp!

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã gửi các tài liệu kỳ họp bằng văn bản điện tử trước để các đại biểu tự nghiên cứu.

Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh với vinh dự, trách nhiệm Người đại biểu Nhân dân, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự mà cử tri quan tâm; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc nội dung chương trình Kỳ họp đã được thông qua, góp phần làm nên thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!