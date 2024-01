Tích cực, chủ động tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thi công các dự án năng lượng trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các địa phương chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để đưa các dự án năng lượng trọng điểm đi vào vận hành trước tháng 6/2024 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng nhu cầu truyền tải, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu điện tại miền Bắc vào mùa hè năm 2024.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban.

Chiều 2/1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về tiến độ triển khai một số dự án điện trọng điểm.

Trong số 4 dự án, Dự án đường dây 220 kV trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống và đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hoá đang triển khai thi công; Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá và Dự án trạm biến áp 500 kV Thanh Hoá đang thực hiện các thủ tục triển khai nhưng gặp một số vướng mắc trong công tác quy hoạch và bồi thường, GPMB.

Đoàn công tác Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia dự hội nghị.

Cụ thể, Dự án đường dây 220 kV trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống theo tiến độ sẽ hoàn thành vào tháng 1/2024 nhưng đang chậm tiến độ, hiện chưa phê duyệt hoặc công khai phương án bồi thường GPMB đối với 160 hộ dân ở huyện Như Xuân và Như Thanh do chưa cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất giao trồng cây hằng năm nhưng đang được sử dụng trồng cây lâu năm, một số hộ dân có nhà, công trình trong hành lang an toàn... Đoạn tuyến đi qua địa bàn huyện Nông Cống còn 2 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường và kiến nghị đơn giá thấp. Ngoài ra còn có 28 hộ gia đình có nhà, công trình xây dựng nằm dưới hành lang an toàn, trong đó có 3 hộ có nhà làm bằng vật liệu dễ cháy.

Đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia báo cáo tiến độ các dự án.

Dự án đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hoá có chiều dài đi qua địa bàn Thanh Hoá hơn 74 km, khởi công tháng 10/2023 và kế hoạch hoàn thành trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương. Đến nay, tỉnh Thanh Hoá đã bàn giao 114/133 vị trí chân móng cột, đạt 86%, trong đó 4 huyện là Hà Trung, Yên Định, Hoằng Hoá, Thiệu Hoá đã bàn giao 100% vị trí chân móng cột. Hiện dự án còn 19 vị trí chưa bàn giao mặt bằng đối với phần móng, cột trên địa bàn huyện Nga Sơn và Hậu Lộc.

Với phần hành lang an toàn cần di dời 53 hộ có nhà và nhiều thửa tại huyện Nga Sơn; 43 hộ có nhà, đất ở phải di dời tại huyện Hậu Lộc; 27 hộ trên địa bàn huyện Thiệu Hoá; 25 hộ có công trình sản xuất trên đất nông nghiệp cần di dời...

Đại diện các sở, ngành tỉnh Thanh Hoá dự hội nghị.

Cùng với đó, dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá và dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hoá đều có kế hoạch khởi công trong tháng 1/2024 và mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho các địa phương có đường dây đi qua; đồng thời chỉ đạo các địa phương phối hợp, tạo điều kiện để chủ đầu tư và đơn vị tư vấn xử lý các vướng mắc trong hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành công tác đo đạc hành lang tuyến, bảo đảm điều kiện phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức GPMB để triển khai thi công.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Như Thanh phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao nỗ lực của các ngành, địa phương trong quá trình triển khai dự án; sự ủng hộ tích cực, trách nhiệm của Nhân dân các vùng có dự án đi qua đã sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công.

Sau khi nghe chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các địa phương liên quan báo cáo tiến độ thi công, giải trình nguyên nhân vướng mắc và báo cáo phương án tháo gỡ, xử lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu trước ngày 15/1 các huyện có nhu cầu bố trí tái định cư thực hiện báo cáo phương án tái định cư hoặc xen cư; đồng thời đề xuất kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân di dời để tổ chức GPMB.

Đồng chí lưu ý, chính quyền các địa phương thực hiện đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong bố trí tái định cư và quan tâm, giải quyết đầy đủ chính sách, chế độ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi các dự án, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với chủ đầu tư triển khai các bước thủ tục pháp lý để tổ chức kiểm kê diện tích cần phải thu hồi, xây dựng phương án bồi thường, vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác bồi thường, GPMB; đồng thời, nhanh chóng triển khai hiệu chỉnh một số chi tiết, hạng mục dự án theo hướng có lợi và phù hợp các quy hoạch liên quan. Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, chuẩn bị kịp thời nguồn vốn bồi thường, GPMB và các điều kiện liên quan để triển khai các dự án, đưa vào vận hành đúng tiến độ.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia Bùi Văn Kiên phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Kiên trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức buổi làm việc với những nội dung sát với tình hình triển khai thi công các dự án điện trọng điểm hiện nay, đặc biệt là đưa ra hướng xử lý cụ thể đối với từng dự án.

Phó Tổng Giám đốc Công ty truyền tải điện Quốc gia cam kết đơn vị sẽ nỗ lực thu xếp nguồn vốn, đồng thời yêu cầu các Ban Quản lý dự án bám sát tình hình, phối hợp cùng địa phương hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết, đẩy nhanh tiến độ GPMB để tổ chức thi công.

Minh Hằng