Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt tướng lĩnh quân đội, công an đồng hương Thanh Hóa đã nghỉ hưu

Chiều 11-5, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, công an đồng hương Thanh Hóa đã nghỉ hưu đang sinh sống tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về thăm quê hương.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt các tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, công an đồng hương Thanh Hóa đã nghỉ hưu.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên thông tin nhanh tới các tướng lĩnh quân đội, công an là con em quê hương Thanh Hóa những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Trong đó nêu rõ: Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do đại dịch COVID - 19 và nhiều yếu tố khách quan khác, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và nỗ lực lớn, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả rất toàn diện, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, nhiều lĩnh vực nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả đó đã tạo đà, tạo thế và tạo lực để Thanh Hóa tiếp tục tiến bước nhanh hơn, vững chắc hơn, để sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng trong tứ giác kinh tế ở phía Bắc của Tổ quốc như Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Đồng chí Trịnh Xuân Thu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các tướng lĩnh công an, quân đội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự khởi sắc của quê hương Thanh Hóa; chúc mừng những kết quả hết sức quan trọng mà tỉnh nhà đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Các tướng lĩnh công an, quân đội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định niềm tự hào là người con của quê hương Thanh Hóa anh hùng; thể hiện quyết tâm giữ vững và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người xứ Thanh; đồng thời bày tỏ sự quan tâm và trách nhiệm đối với quê hương cũng như có niềm tin vào tương lai phát triển của Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành, sự động viên, khích lệ và những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các tướng lĩnh, sỹ quan công an, quân đội, những người con Thanh Hóa xa quê dành cho tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những bước đường phát triển và thành tựu mà Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của những người Thanh Hóa xa quê, bằng tình cảm, trí tuệ, kinh nghiệm của mình, đã ủng hộ cả về tinh thần và vật chất đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ, bên cạnh những thành tựu đạt được, Thanh Hóa vẫn còn rất nhiều khó khăn; sự phát triển thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ và sự kỳ vọng của Nhân dân. Đây cũng chính là sự trăn trở của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, luôn đau đáu tìm hướng đi để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để đạt được điều đó, trước hết phải giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, hoàn thiện thể chế; nhanh chóng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông; quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động; làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và đạo đức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí bày tỏ mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn nhận được sự quan tâm, động viên, góp ý, hỗ trợ của các tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, công an đồng hương Thanh Hóa luôn hướng về quê nhà.

Nhân dịp về thăm quê hương, các tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, công an đồng hương Thanh Hóa đã nghỉ hưu đang sinh sống tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng quà lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa .

Minh Hiếu