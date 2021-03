Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Chiến sĩ Đại đội trinh sát thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thường xuyên luyện tập làm chủ các loại vũ khí, trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Trong công tác quốc phòng - quân sự, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động, bất ngờ; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống kế hoạch, văn kiện tác chiến cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định; rà soát kế hoạch huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự; sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị định số 30 và 130 của Chính phủ; tổ chức tập huấn và triển khai Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Luật Dự bị động viên (DBĐV) năm 2019...

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chú trọng đến công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xác định đây là một trong những yếu tố then chốt. Trước mỗi mùa huấn luyện hàng năm, cơ quan quân sự các cấp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ nhằm quán triệt những nội dung mới, đồng thời thống nhất nội dung và phương pháp tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng; thông qua giáo án, bài giảng nhằm bổ sung, điều chỉnh phương pháp cho phù hợp với các đối tượng. Vì vậy đội ngũ cán bộ, sĩ quan đều có phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc và kết hợp trong huấn luyện. Cùng với công tác tập huấn cán bộ, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện SSCĐ. Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố và các đơn vị đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện nhằm tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng. Trong mùa huấn luyện năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã tổ chức 127 lớp tập huấn cho 14.274 đồng chí theo quy định và đạt kết quả tốt, tuyệt đối an toàn; chỉ đạo Trung đoàn 762 tiếp nhận huấn luyện 120 chiến sĩ theo chương trình, kế hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu, có 8,1% đạt khá, giỏi. Trong công tác huấn luyện DQTV, DBĐV, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị xã và thành phố tổ chức huấn luyện cho 37.691 đồng chí, trong đó có 75,9% đạt khá, giỏi... Qua quá trình huấn luyện, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh về “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, tăng cường quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập, lao động và an toàn giao thông. Cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý trang thiết bị, sử dụng vũ khí trực phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn. Do triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp nên chất lượng huấn luyện SSCĐ và khả năng cơ động, tác chiến của LLVT tỉnh không ngừng được nâng cao. Thông qua công tác huấn luyện, diễn tập, đã góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng cơ động SSCĐ của LLVT địa phương cũng như khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, triển khai kế hoạch trực SSCĐ cho các cơ quan, đơn vị; tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu thường xuyên, tổ chức huấn luyện các phương án chiến đấu sát với tình hình thực tiễn, thực hiện nghiêm túc trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, SSCĐ trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu của tỉnh. Đồng thời, tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, rèn luyện sức cơ động, hiệp đồng; tập huấn kỹ năng xử trí tình huống để ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống cháy nổ... công tác bảo đảm an toàn doanh trại cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị đã tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án tổ chức huấn luyện, nâng cao chất lượng công tác SSCĐ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Hiếu