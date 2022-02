Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra đường cao tốc đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Ngày 4-2, tức mùng 4 Tết Nhâm Dần, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Cùng tham gia có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Văn phòng Chính phủ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thủ tướng đã đến kiểm tra và chúc tết cán bộ, công nhân đang thi công tại hầm Thung Thi, xã Hà Lĩnh do Tập đoàn Đèo Cả - nhà thầu thi công với gói thầu có chiều dài 6,6 km, trong đó hầm Thung thi 680m, 2 cầu dài tổng 240m, đường 5,68km có tổng giá trị 1.345 tỷ đồng, Đoạn đường được thi công từ tháng 1-2021 đến nay đạt 49% khối lượng, dự kiến đến tháng 12-2022 sẽ hoàn thành. Tại đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần đội ngũ cán bộ, công nhân Tập đoàn Đèo Cả cùng các đơn vị tư vấn, giám sát, chủ đầu tư đã tổ chức thi công trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần để phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công trình thi công phải đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công một cách đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó phải tranh thủ hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và quan tâm bảo đảm đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Đảm bảo chăm lo đến đời sống công nhân, người lao động trên công trường, bảo đảm an toàn sảm xuất với tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu địa phương, các bộ ngành cần phải quan tâm hỗ trợ nhà thầu tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công; đơn vị tư vấn, giám sát cần phải nâng cao năng lực, trách nhiệm để công trình có chất lượng.

Để đường cao tốc Bắc - Nam tuyến Mai Sơn - Quốc lộc 45, đi qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 66 km được sớm đưa vào sử dụng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành có liên quan chủ động nguồn vốn và chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu thi công cần tập trung thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công vượt tiến độ trước 4 tháng, chậm nhất là vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà cho cán bộ, công nhân, các đơn vị, nhà thầu trên công trình hầm Thung Thi, chúc năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Đến kiểm tra, chúc tết cán bộ, công nhân đang thi công tại hầm Trường Vinh nối giữa thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) có chiều dài 450 m - là một trong những hạng mục dự án hầm quan trọng trên tuyến cao tốc, do Tập đoàn Đèo Cả thi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của các đơn vị trong quá trình thi công.

Thủ tướng yêu cầu ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị cần phải tập trung thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu vượt kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà và chúc tết cán bộ, công nhân đang thi công tại hầm Trường Vinh.

Minh Hiếu