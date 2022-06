Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”, sáng 12-6 tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 4.500 công nhân lao động. Cùng dự buổi đối thoại có lãnh đạo các bộ, ban, ngành và lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, hiệp hội ngành nghề... Chương trình được truyền trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022. (Ảnh chụp qua màn hình).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh nguồn: Lao động)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên; các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và đại diện công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ sẽ lắng nghe, chỉ đạo giải quyết các vấn đề người lao động nêu ra.

Đây là lần thứ 6 Thủ tướng Chính phủ đối thoại với CNLĐ. Lần đầu tiên diễn ra năm 2016, tại Đồng Nai. Gần đây nhất, vào năm 2020, Thủ tướng đối thoại với công nhân tại Bắc Ninh..

Các đại biểu và công nhân dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại chương trình, đại diện công nhân trong cả nước đã đề xuất, kiến nghị gửi đến Thủ tướng một số nhóm vấn đề đó là: Về tăng lương tối thiểu vùng, hướng tới lương đủ sống, có tích lũy đối với người lao động và chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Việc rà soát, sửa đổi toàn diện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của công nhân lao động, hạn chế tình trạng công nhân lao động rút bảo hiểm xã hội một lần nhằm tránh tình trạng công nhân không có lương hưu trong tương lai.

Cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ, chính sách, các gói hỗ trợ công nhân lao động. Vấn đề quy hoạch, dành quỹ đất và tìm cơ chế, chính sách để triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các đại biểu và công nhân dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Công nhân cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động, giúp công nhân tiếp cần nguồn vốn hợp pháp để giải quyết khó khăn, hạn chế tình trạng công nhân lao động mắc bẫy “tín dụng đen”. Công tác đào tạo nghề; các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tăng cường kiểm tra, tranh tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động đối với người lao động; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể, các chợ dân sinh, đảm bảo cho công nhân lao động được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, phù hợp với thu nhập.

Về tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự tại nơi làm việc, nơi ở của công nhân lao động; bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu công nghiệp vào giờ cao điểm. Về vấn đề giá nhà trọ, giá điện, giá nước sinh hoạt bị một bộ phận chủ nhà trọ đẩy lên cao. Việc con công nhân khó tiếp cận các trường học công trên địa bàn do không có hộ khẩu thường trú. Việc cấp bách phải hình thành các điểm chợ gần khu công nghiệp và gần các doanh nghiệp đông công nhân.

Tại Chương trình, ngoài các nhóm vấn đề công nhân kiến nghị, đề xuất được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổng hợp gửi tới Thủ tướng Chính phủ, đại diện công nhân tại các điểm cầu đã đề xuất, kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính những vấn đề liên qua đến Luật Bảo hiểm xã hội còn nhiều bất cập, nhất là thời gian đóng rất dài mới được hưởng lương hưu, trong khi nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân sớm hơn tuổi được hưởng BHXH theo quy định; đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc về chính sách trợ cấp đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tranh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động như không ký hợp đồng lao động; nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội; vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc…

Tại chương trình gặp gỡ, trước những câu hỏi và kiến nghị của công nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan trả lời những đề xuất kiến nghị của công nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc mà công nhân nêu lên tại chương trình, và khẳng định những kiến nghị, đề xuất của công nhân là xác đáng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cách đây tròn 1 năm, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn trong tình hình mới”. Đồng thời đánh giá rất cao những vấn đề mà công nhân, người lao động đặt ra tại buổi đối thoại và nêu rõ: Những vấn đề được nêu tại chương trình là những vấn đề rất đúng, rất trúng và rất cần được giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Bắc Giang và các bộ, ngành đã tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại đầy ý nghĩa này. Các ý kiến của công nhân, người lao động là hết sức xác đang, đúng, trúng và cần được xem xét, giải quyết. Trên cơ sở các ý kiến của công nhân, người lao động, Chính phủ sẽ tập trung rà soát lại các cơ chế, chính sách để có thay thế, sửa đổi phù hợp với thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn đội ngũ công nhân, người lao động tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong sáng tạo, đổi mới, phản ánh kịp thời các bất cập, vướng mắc để các ngành, các cấp nắm bắt, xem xét giải quyết kịp thời, qua đó đóng góp cho sự phát triển của đất nước, hướng đến mục tiêu phát triển nền công nghiệp hiện đại trong tương lai gần.

Qua các ý kiến, kiến nghị của công nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, cần phải nhìn nhận, rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt chưa được, phát huy những thành quả đã đạt được để tiếp tục đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò, sức mạnh của công nhân, người lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao 25 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương thực hiện nghi thức ra mắt chương trình “Giờ thứ 9+”.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 25 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Đồng thời thực hiện nghi thức ra mắt chương trình “Giờ thứ 9+”. Đây là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm tạo sân chơi để công nhân thể hiện tài năng của bản thân, tinh thần học hỏi, sáng tạo; khích lệ tinh thần thi đua của người lao động, vun đắp truyền thống và xây dựng một thế hệ công nhân mới.

Minh Hiếu