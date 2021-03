Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 16-3, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, Văn phòng Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hoá về công tác hậu cần, tài chính và quản lý sử dụng đất an ninh, xem xét phê duyệt phương án di chuyển Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá về trụ sở mới...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và đại diện lãnh đạo Sở xây dựng. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá và các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo chỉ huy một số phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Thanh Hoá, Công an huyện Đông Sơn làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đã nêu các nội dung làm việc trọng tâm tại Công an tỉnh Thanh Hoá như: thực trạng, phương án sắp xếp tài sản công, nhà đất do Công an tỉnh Thanh Hoá quản lý, sử dụng; công tác hậu cần, tài chính; phương án xây dựng, di chuyển Trại tạm giam về vị trí mới; những nội dung cần kiến nghị cấp trên... Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá tập hợp nội dung để báo cáo với lãnh đạo Bộ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng doanh trại, nơi tạm giam, tạm giữ....

Tại buổi làm việc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác của Bộ Công an về kết quả công tác đảm bảo ANTT quí I năm 2021 của Công an Thanh Hoá; công tác hậu cần, tài chính; phương án di chuyển và xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh về vị trí mới và một số kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá về công tác hậu cần đảm bảo công tác và chiến đấu. Báo cáo nêu rõ:

Trong quí I năm 2021, Công an Thanh Hoá đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết và các đề án về đảm bảo ANTT trong đó tập trung bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh mà trọng tâm là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngoài ra, Công an Thanh Hoá cũng làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai làm tốt 2 Dự án của Bộ Công an về dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD gắn chíp điện tử; làm tốt công tác hậu cần phục vụ công tác và chiến đấu ...

Riêng Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng khá lâu (1960), cơ sỏ vật chất đã xuống cấp, quy mô giam giữ không đáp ứng, vị trí không còn phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố, tiếp giáp với khu dân cư đô thị, gây ô nhiễm môi trường nên việc di chuyển và xây dựng về vị trí mới là hết sức cần thiết. Sau khi được Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý cho xây dựng về vị trí mới, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với các Ban, ngành của tỉnh và các đơn vị chức năng của Bộ công an lập phương án đầu tư, xây dựng và di chuyển.

Căn cứ tình hình thực tiễn công tác, để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, Công an Thanh Hoá đã đề xuất đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác bổ sung thêm nguồn kinh phí sủa chữa, mua sắm, cải tạo một số công trình, trụ sở doanh trại; kinh phí thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp, sản xuất, quản lý CCCD gắn chíp điện tử; tăng cường phương tiện, thiết bị và triển khai cầu truyền hình trực tuyến; đề nghị lãnh đạo Bộ sớm phê duyệt các chủ trương đầu tư, triển khai các dự án như xây dựng trụ sở nhà làm việc Công an cấp huyện, xây dựng cơ sở làm việc cho Công an các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi đặc biệt khó khăn...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã trả lời và làm rõ thêm một số vấn đề thắc mắc, kiến nghị và đề xuất của Công an Thanh Hoá.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho Công an Thanh Hoá phục vụ công tác và chiến đấu.

Sau khi báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng hứa với đoàn công tác của Bộ Công an sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đến việc phát triển quĩ đất, kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc cho lực lượng Công an cấp huyện và cấp xã, phường của tỉnh; đồng thời lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành có liên quan để sớm có phương án cùng Bộ Công an tổ chức xây dựng, di chuyển Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá về vị trí mới.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, chia sẻ với thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong công tác hậu cần, tài chính của Công an tỉnh Thanh Hoá nhất là việc đầu tư, xây dựng trụ sở, nhà làm việc cho Công an cấp huyện, cấp xã.

Riêng việc xây dựng và di chuyển Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá về trụ sở mới cần phải được ưu tiên và quan tâm chỉ đạo ngay sau buổi làm việc này. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cần quan tâm đầu tư, tìm kiếm quĩ đất và xây dựng trụ sở làm việc, nơi ăn, chốn ở cho lực lượng Công an xã. Thứ trưởng Bộ công an cũng yêu cầu các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cần quan tâm đến công tác hậu cần, tài chính cho Công an Thanh Hoá, giúp đỡ Công an Thanh Hoá hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu cảm ơn và đáp từ.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác đã quan tâm đến Công an tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng hứa sẽ tiếp nhận, quản lý các nguồn kinh phí được cấp tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định. Đồng thời mong muốn lãnh đạo Bộ công an và tỉnh Thanh Hoá tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Công an Thanh Hoá hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt là việc di chuyển và xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá về vị trí mới trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đoan công tác của Bộ Công an đã đến thăm, khảo sát địa thế di chuyển Trại tạm giam Công an Thanh Hoá về vị trí mới.

Thái Thanh