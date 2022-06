Thủ lĩnh đoàn Công an Thọ Xuân tiêu biểu

“Năng động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm” - đó là nhận xét, khen ngợi của những người đã và đang làm việc hay có cơ hội tiếp xúc với Trung úy Lê Văn Vỹ, sinh năm 1997, Bí thư đoàn thanh niên Công an huyện Thọ Xuân. Với quá trình công tác và cống hiến cho đơn vị, công tác đoàn, Trung úy Lê Văn Vỹ đã vinh dự là 1 trong 8 gương mặt thanh niên Công an Thanh Hóa tiêu biểu năm 2021 được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Trung úy Lê Văn Vỹ (đầu tiên, từ phải sang) đạt giải nhất cuộc thi “60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi về chuyên ngành tham mưu chỉ huy, Trung úy Lê Văn Vỹ được phân công về công tác tại Đội Tổng hợp, Công an huyện Thọ Xuân. Đây được xem là môi trường rèn luyện hữu ích để đồng chí nỗ lực phấn đấu, trưởng thành. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Lê Văn Vỹ cho biết: Với nhiệm vụ là cán bộ phụ trách công tác tổng hợp của đội, Vỹ luôn làm tốt công tác phân tích, đánh giá tình hình điều tra và hoạt động của tội phạm, để đề xuất biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời, không ngừng nghiên cứu tài liệu, tích lũy kiến thức để triển khai hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian công tác tại đơn vị, Vỹ cũng trực tiếp giúp lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Thọ Xuân tham mưu triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình và các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý, trong năm 2021, Vỹ đã tham mưu và trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn, kiêm biên tập viên chương trình “An ninh Thọ Xuân” phát trên cổng thông tin điện tử của huyện để tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Nhân dân vì dân phục vụ. Chương trình đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, Vỹ cũng luôn dành thời gian để nghiên cứu, đọc sách, báo, say mê tìm tòi để trau dồi kiến thức, trình độ, nhất là tham gia các cuộc thi tìm hiểu do tỉnh, ngành, Trung ương phát động. Gần đây, với vai trò là thủ lĩnh nhóm tham gia cuộc thi tìm hiểu “60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, Trung úy Lê Văn Vỹ đã xuất sắc giành giải nhất, được Bộ Công an trao tặng bằng khen; hay tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong công an Nhân dân”; cuộc thi “Tự hào tuổi trẻ Công an Nhân dân”, Trung úy Lê Văn Vỹ cũng xuất sắc đạt giải C và được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an. Cùng với đó, với việc am hiểu các vấn đề xã hội cộng thêm kỹ năng viết bài tốt, Trung úy Lê Văn Vỹ đã được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ viết bài, tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo huyện và Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Bên cạnh những thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, Trung úy Lê Văn Vỹ còn là một thủ lĩnh đoàn luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiêu biểu như: tham gia sáng lập dự án “Em nuôi Công an Thọ Xuân” để nhận nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa với số tiền hàng tháng 500.000 đồng. Đến nay, Đoàn thanh niên Công an huyện đã và đang nhận nuôi 2 em là Lê Hữu Quang, sinh 2011 và Lê Hữu An, sinh 2015, là 2 anh em ruột, có bố, mẹ đều đã mất; tham gia các phong trào “Đồng hành cùng em đến trường”, “Trao gửi yêu thương” nhằm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp thêm động lực tới trường; các hoạt động gắn với công tác tuyên truyền pháp luật về an ninh, trật tự; ngày hội hiến máu hằng năm...

Với những thành tích đạt được, Trung úy Lê Văn Vỹ đã nhiều lần vinh dự được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen, như: bằng khen của Trung ương Đoàn; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh đoàn; giấy khen của Cục Công tác Đảng, Công tác chính trị; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích trong các cuộc thi nghiên cứu, tìm hiểu và công tác chuyên môn. Năm 2021, Trung úy Lê Văn Vỹ đã được Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định khen thưởng là gương mặt thanh niên Công an Thanh Hóa tiêu biểu.

Bài và ảnh: Lê Phượng