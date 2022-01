Thư Chúc Mừng Năm Mới

Nhân dịp năm mới 2022 và đón Xuân Nhâm Dần, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh; người Thanh Hóa đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2021, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân; song được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch Covid-19 được kiểm soát hiệu quả. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,85%, trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách Nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại được tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công tốt đẹp; đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; được Quốc hội quyết nghị cho thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, động lực mới cho tỉnh phát triển.

Bước sang năm mới 2022, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng bào, đồng chí đang ở xa quê hương, tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo nền tảng thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH THANH HÓA