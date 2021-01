Thư chúc mừng năm mới

Nhân dịp năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh; người Thanh Hóa đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bất lợi của đại dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nên đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6,08%, cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như: giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, huy động vốn đầu tư phát triển đều tăng khá so với cùng kỳ; là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện giãn cách xã hội, với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được duy trì, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đã mở ra cho tỉnh thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Bước sang năm mới, với khí thế phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu quan trọng đã đạt được và tương lai, triển vọng tươi sáng của quê hương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, Nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh; đồng bào, đồng chí đang ở xa quê hương, tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, cách mạng, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh - một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2021

TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH THANH HÓA