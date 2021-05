Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2565 - DL.2021 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thân ái gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư vị giáo phẩm, các vị tăng, ni và toàn thể đồng bào phật tử tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Ảnh minh họa.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống “Đồng hành cùng dân tộc”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh công tác phật sự, Giáo hội và đông đảo các vị tăng, ni, bà con phật tử đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh vượt qua khó khăn, giành được nhiều kết quả quan trọng.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực chuẩn bị các điều kiện cho sự kiện chính trị trọng đại - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ngày 23-5-2021). Cùng với đó, đồng bào phật tử đang hân hoan hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại hội Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Những ngày gần đây, ở nước ta dịch Covid-19 đã tái bùng phát trở lại và diễn biến rất phức tạp; tại nhiều tỉnh, thành phố đã liên tiếp xảy ra các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh ta đã có 01 ca dương tính với Covid-19, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất lớn. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; năm nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh không tổ chức gặp mặt trực tiếp để chúc mừng các chức sắc, chức việc Phật giáo tỉnh nhà như thông lệ.

Trong niềm hân hoan phấn khởi đón mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư vị giáo phẩm, các vị tăng, ni và toàn thể đồng bào phật tử tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “hộ quốc, an dân” và lòng từ bi, cứu khổ, độ sinh của Phật giáo, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cùng Nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA