Thọ Xuân tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Sáng 18-12, huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP - AN, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đạt hiệu quả thiết thực; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác QP-AN có nhiều chuyển biến, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện.

Các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an ninh an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra điểm nóng, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình đảm bảo an ninh - trật tự, như: “Mô hình camera an ninh”, “Xứ đạo bình yên, gia đình hạnh phúc”…

Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là công cụ chủ yếu, lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020.

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, để đảm bảo giữ vững QP-AN, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, huyện Thọ Xuân tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác QP-AN; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững mạnh.

Cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các ngành, các cấp, giữa lực lượng quân sự, công an đối với nhiệm vụ QP-AN. Triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Lê Phượng