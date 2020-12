Thọ Xuân gặp mặt chức sắc Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Nhân dịp Giáng sinh năm 2020, huyện Thọ Xuân đã tổ chức gặp mặt các chức sắc, chức việc của đạo Công giáo trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã gửi lời chúc mừng an lành, hạnh phúc đến các chức sắc, chức việc và toàn thể bà con giáo dân trong huyện.

Lãnh đạo huyện cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội vẫn phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, có 30/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân.

Cùng với đó, thời gian qua huyện Thọ Xuân luôn tạo điều kiện cho bà con giáo dân phát triển sản xuất vươn lên làm giàu, hỗ trợ đồng bào giáo dân sinh sống trên sông làm nhà ở ổn định cuộc sống.

Đại diện chức sắc, chức việc và giáo dân huyện Thọ Xuân đã cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thọ Xuân luôn tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tín ngưỡng của bà con giáo dân trên cơ sở đạo đời hoà hợp.

Thời gian tới, các vị linh mục, chức sắc, chức việc sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân ở giáo hạt, các giáo xứ chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương.

Nhân dịp này huyện Thọ Xuân đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các vị chức sắc Công giáo trên địa bàn.

Đỗ Duy Nhã