Thiệu Hóa hoàn thành sớm đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Xác định tầm quan trọng này, đến ngày 30-8, 100% các chi bộ trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành trước 1 tháng so với công văn chỉ đạo của tỉnh (30-9).

Cán bộ thôn Thành Thượng và lãnh đạo xã Thiệu Thanh vận động, kết nối các hộ dân ký cam kết bán nông sản vụ đông năm 2022 cho doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Huyện ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa phương, ngành, lĩnh vực đã cùng với đảng ủy cơ sở nắm tình hình ở từng chi bộ, kịp thời chỉ đạo, định hướng, nhất là những nơi khó khăn về nhân sự; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ cụ thể, phân công từng đồng chí cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc làm tốt công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, triển khai đại hội đúng tiến độ, bảo đảm các nội dung, quy định, Điều lệ Đảng.

Tìm hiểu ở Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa, một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất đại hội chi bộ từ tháng 3-2022. Trong các ngày từ 22 đến 29 tháng 3-2022 đã diễn ra đại hội ở tất cả các chi bộ (22 chi bộ cơ quan, trường học, tiểu khu phố). Tổng số chi ủy viên nhiệm kỳ 2022-2025 được bầu là 65 đồng chí; 100% bí thư chi bộ tái cử. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng theo quy trình chặt chẽ. Việc bầu cử thực sự dân chủ, nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đủ số lượng, đúng cơ cấu các chức danh và theo đề án nhân sự được đảng ủy phê duyệt, các đồng chí trong chi ủy trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Tại Đảng bộ xã Thiệu Thành, đồng chí Nguyễn Công Đoàn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đến đầu tháng 8-2022, đảng bộ xã đã hoàn thành đại hội chi bộ. Đảng bộ có 12/12 chi bộ, trong đó có 10/12 chi bộ bầu đủ số lượng chi ủy. Chất lượng đội ngũ cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ này được nâng lên. Trong số 33 đồng chí ủy viên khóa mới có 28 đồng chí tái cử, 5 đồng chí tham gia lần đầu, 12 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, 1 đồng chí cao đẳng, 5 đồng chí trung cấp; 11 đồng chí có trình độ lý luận chính trị trung cấp.

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, tại đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, các cấp ủy đảng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tích cực chuẩn bị văn kiện, nhân sự chu đáo, đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn và tổ chức đại hội theo thời gian quy định.

Đồng chí Đỗ Ngọc Luân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Báo cáo chính trị của các chi bộ đã đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế về kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; kết quả tự phê bình và phê bình của chi ủy chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới... Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của tập thể và mọi đảng viên; đồng thời, bảo đảm đúng cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cấp ủy viên theo hướng dẫn của Huyện ủy.

Qua đại hội có 278 chi bộ/330 chi bộ cơ sở bầu chi ủy với 958 đồng chí, trong đó có 822 đồng chí chi ủy viên tái cử, chi ủy viên là nữ chiếm 10,2%; khoảng 80% bí thư chi bộ tái cử. Về trình độ văn hóa có 125 đồng chí có trình độ đại học và cao đẳng. Về trình độ lý luận chính trị có 15 đồng chí có trình độ cao cấp và 144 đồng chí có trình độ trung cấp... Việc lựa chọn nhân sự cấp ủy đều gắn với các chức danh theo đúng tinh thần Nghị quyết 323/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND tỉnh.

Từ thực tiễn chỉ đạo, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cho thấy, ở những chi bộ đã tổ chức thành công đại hội là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của cấp ủy từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây là tín hiệu đáng mừng cho sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới.

Có thể nói, nhiệm kỳ qua, cấp ủy chi bộ cơ sở thực hiện khá nhiều việc quan trọng, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Cấp ủy chi bộ, nhất là người đứng đầu là bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tiểu khu phố khá vất vả - họ là những cánh tay nối dài của Đảng, đưa chủ trương của Đảng đến với đảng viên và Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và có nhiều mối quan hệ trực tiếp, gần gũi với đảng viên và Nhân dân nên có sức ảnh hưởng, uy tín. Minh chứng là có hơn 85% chi ủy viên và 80% bí thư chi bộ tái cử với số phiếu tín nhiệm cao đã khẳng định năng lực lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 và tiếp tục được tín nhiệm của các đảng viên trong chi bộ ở nhiệm kỳ mới 2022-2025.

Qua đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Thiệu Hóa, đối với công tác đảng tại chi bộ: 100% các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tiểu khu phố đều làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Chi bộ đã quan tâm giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên của chi bộ đầy đủ, kịp thời. Về công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở thôn, tiểu khu như: phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng NTM; xây dựng nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh; an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; xây dựng hương ước, quy ước ở thôn... được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn huyện có 135 thôn đã được công nhận đạt thôn NTM, 6 thôn đạt NTM kiểu mẫu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Với nguồn nhân sự tái cử cao và bầu mới sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, là nguồn nhân lực nhiệt huyết, trách nhiệm tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Bài và ảnh: Lê Hà