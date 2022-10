Thị xã Nghi Sơn triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 6-10, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ 11, đánh giá tình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, dịch sốt xuất huyết bùng phát tại một số xã, phường đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, song cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp. Vì vậy, kinh tế - xã hội thị xã tiếp tục tăng trưởng khá; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, 3 tháng cuối năm 2022 các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể từ thị xã đến các xã, phường sẽ phải tập trung rà soát, đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện trong 9 tháng của từng chỉ tiêu, đối với những chỉ tiêu đạt cao hoặc đạt trên 75% kế hoạch cả năm, tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao; đối với những chỉ tiêu đạt thấp dưới 75% kế hoạch cả năm, tập trung chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao; phấn đấu cả năm đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 19% trở lên.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đã quán triệt triển khai Kết luận số 1257-KL/TU, ngày 20-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Sỹ Thành