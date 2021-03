Thị xã Nghi Sơn cần tiếp tục bám sát kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc với lãnh đạo Thị xã Nghi Sơn về tình hình triển khai và tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra vào sáng 10-3.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Theo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thị xã Nghi Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 5 người; HĐND Thị xã được bầu 40 đại biểu; HĐND cấp xã, phường được bầu 712 đại biểu.

Đại diện lãnh đạo Thị xã Nghi Sơn báo cáo tiến độ công tác bầu cử trên địa bàn.

Đến nay, Ban Chỉ đạo bầu cử và Uỷ ban bầu cử Thị xã Nghi Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm trình tự các bước, các mốc thời gian theo đúng Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; bảo đảm Cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thị xã cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ... Trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, phường, UBND Thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định phê chuẩn xác định 235 khu vực bỏ phiếu trên toàn Thị xã.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Thị xã Nghi Sơn báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đánh giáo cao sự lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử của Ban Thường vụ Thị uỷ, Hội đồng bầu cử, Uỷ ban bầu cử Thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí đề nghị thời gian tới Thị xã Nghi Sơn tiếp tục bám sát kế hoạch của Uỷ ban cầu cử tỉnh, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, phần việc liên quan đến Cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo, tiến độ và không để xảy ra sai sót.

Là địa phương có địa bàn rộng, nhiều đơn vị hành chính, nhiều nhà máy, xí nghiệp… vì vậy Thị xã cần quan tâm đặc biệt đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Cuộc bầu cử. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bảo đảm Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cùng với đó, Thị xã phải có giải pháp phù hợp không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư, nhất là đơn thư liên quan đến việc ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã, phường, qua đó, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Làm tốt công tác cán bộ, nắm chắc tình hình trong Nhân dân, tránh tình trạng vận động bầu cử trái pháp luật.

Với đặc thù người dân đi biển nhiều, số lượng công nhân làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp lớn…Thị xã Nghi Sơn phải nắm chắc di biến động dân cư, từ đó thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm cử tri tham gia bầu cử với số lượng tối đa nhất; đồng thời chủ động và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn thuộc các ban, ngành cấp tỉnh tăng cường phối hợp Thị xã, hướng dẫn, hỗ trợ Thị xã trong triển khai các nhiệm vụ, để Cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch.

Phong Sắc