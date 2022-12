Thị xã Bỉm Sơn: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn

Sáng 1-12, thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã năm 2022. Các đồng chí: Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Trịnh Tuấn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã Bỉm Sơn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành đã thông báo đến các đại biểu khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, thị xã có 28/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu: Tổng giá trị sản xuất địa trên bàn ước đạt 33.304,8 tỷ đồng, đạt 100,23% kế hoạch, tăng 12,85% so cùng kỳ; Thành lập mới 110 doanh nghiệp, tăng 47% so với kế hoạch tỉnh giao; có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Hiện nay, xã Quang Trung đang trình sở, ban, ngành cấp tỉnh thẩm định các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. UBND thị xã đang hoàn thiện hồ sơ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, công tác văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đã có 14 đại biểu tham gia phát biểu với hơn 50 ý kiến có nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội. Những nội dung mà Nhân dân quan tâm, kiến nghị là những vấn đề bức xúc phát sinh tại địa phương mà cấp ủy, chính quyền cần tập trung chỉ đạo, giải quyết, như: Một số tuyến đường trên địa bàn thị xã đã xuống cấp nghiêm trọng như đường Lê Lợi, đường tỉnh 527, đường Trần Hưng Đạo… cần được đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; một số dự án được phê duyệt quy hoạch từ lâu nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân; cần có giải pháp xử lý, khắc phục, làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã; xử lý nghiêm xe chở quá khổ, quá tải; mức thu phí, lệ phí thu gom, xử lý rác thải đối với các hộ kinh doanh chưa hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Phú (Phường Lam Sơn)...

Các tổ chức đoàn thể cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tăng kinh phí hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư và phụ cấp cho cán bộ không chuyên ở khu phố, thôn để kịp thời động viên khích lệ và gắn bó với phong trào địa phương. Các đại biểu cũng đề nghị thị xã cần tăng cường truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, quản lý sử dụng đất…

... và ông Lê Phú Dũng, phường Bắc Sơn nêu kiến nghị.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và cởi mở, lãnh đạo thị xã đã lắng nghe và tiếp thu, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu phản ánh thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần thời gian để xác minh, xử lý, lãnh đạo thị xã đã giao cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giải quyết.

Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của các đại biểu.

Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt kết luận hội nghị.

Được biết, đây là lần đầu tiên thị xã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, thị xã sẽ tổ chức nhiều hội nghị đối thoại chuyên đề để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong Nhân dân.

Nguyễn Tới

(Thị xã Bỉm Sơn)