Thí điểm khai thác trở lại một số đường bay nội địa

Chiều 8-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh liên quan và lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân.

Theo quy định tạm thời do Bộ Giao thông - Vận tải xây dựng trình Chính phủ tại hội nghị, hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc sẽ thực hiện thí điểm từ ngày 10-10 đến ngày 20-10-2021. Dự kiến, cả nước sẽ có 23 đường bay được khai thác trở lại trong giai đoạn thí điểm với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày (tương đương 2 chuyến bay/ngày). Hành khách khi đi tàu bay phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quy định phòng, chống dịch, gồm: đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương; có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi bay; không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, thực hiện khuyến cáo 5K và khai báo y tế trung thực trong suốt quá trình bay và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày sau khi hạ cánh.

Quy định tạm thời này cũng yêu cầu rất rõ trách nhiệm của tổ bay, cảng hàng không, sân bay, các hãng hàng không và địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú trong việc đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, giám sát cũng như quản lý hành khách từ khi lên máy bay đến khi kết thúc hành trình.

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa thống nhất với chủ trương mở cửa lại đường bay nội địa và thời gian thí điểm 10 ngày là phù hợp để đánh giá bước đầu. Tuy nhiên, đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải xem xét lại nội dung về những trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine nhưng đi cùng người thân, bởi quy định chưa rõ ràng về số lượng, đối tượng ưu tiên trong khi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Ngoài ra, nên yêu cầu hành khách sau khi kết thúc chuyến bay tự cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày, chứ không tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, theo Quy định tạm thời, Thanh Hóa sẽ triển khai 4 chặng bay TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, Thanh Hóa - Cần Thơ, Thanh Hóa - Khánh Hòa và Thanh Hóa - Lâm Đồng. Với diễn biến những ngày gần đây, số lượng người dân di chuyển bằng đường bộ từ các vùng có dịch về tỉnh rất đông, đã xuất hiện hiện tượng lây nhiễm và Bộ Giao thông - Vận tải cũng chuẩn bị khởi động trở lại hoạt động vận tải đường sắt, tỉnh Thanh Hóa đề xuất trong giai đoạn thí điểm, tỉnh chỉ triển khai chặng bay thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa với tần suất 2 chuyến khứ hồi/tuần.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thành khẳng định: Các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ việc mở cửa lại các chuyến bay là nhiệm vụ cấp thiết nhưng vô cùng nặng nề do tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Do đó, cần triển khai hết sức thận trọng, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dần từng bước, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng từ trên xuống dưới, từ Trung ương đến địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thành, giao cho Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo Cục Hàng không, hãng hàng không có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trên các chuyến bay cả về yếu tố kỹ thuật lẫn an toàn dịch bệnh; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu đề ra trong Quy định tạm thời. Quan trọng hơn cả, các địa phương phải củng cố lại các “lá chắn” phòng dịch, đảm bảo quản lý tốt hành khách trở về, không bỏ sót, bỏ lọt đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo sau hội nghị.

Sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân và Cảng hàng không Thọ Xuân rà soát lại quy trình đón trả khách và khởi động các bộ phận chuyên môn để sẵn sàng mở cửa lại sân bay.

Đồng chí yêu cầu hãng bay cung cấp danh sách hành khách trước thời gian bay, thông tin kịp thời cho các địa phương nhằm chủ động phương án quản lý người trở về; đồng thời giao Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh, Sở Y tế và huyện Thọ Xuân tính toán phương án thiết lập chốt kiểm soát dịch tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Hải Đăng