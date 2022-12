Thanh Hóa triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết và lễ hội xuân 2023

Thực hiện Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023.

Theo đó, giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/12/2022.

Các sở: Giao thông vận tải, Y tế, GD&ĐT, VH,TT&DL, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Thanh Hóa căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu nội dung Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện các giải pháp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

GP (Nguồn UBND tỉnh)