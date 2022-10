Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Chiều 7-10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu, đã đến trao kinh phí hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa cho Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Dự và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 2, bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng; đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, thị xã Hoàng Mai,… chịu thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình của Nhà nước. Đến nay đã có 8 người chết; 8.373 ngôi nhà bị ngập (có thời điểm 30-9-2022 là 17.489 nhà); 1.392 hộ phải di dời; 40 nhà bị thiệt hại trên 70%; 158 nhà bị tốc mái hư hỏng nặng; 292 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 66 xóm, bản bị cô lập; 3.971 hộ bị chia cắt... Nỗi đau mất đi người thân, sự khốn khó của hàng ngàn gia đình phải lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét do tài sản nhà cửa bị sụp đổ cuốn trôi và ngập nước.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng để chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy gửi tặng Nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt 200 chăn bông.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã trao số tiền trên cho Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An; đồng thời gửi tặng Nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt 200 chăn bông.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu chia sẻ với những khó khăn, vất vả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiên tai, lũ lụt.

Phát biểu tại buổi hỗ trợ kinh phí, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy chia sẻ với những khó khăn, vất vả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra. Tỉnh Thanh Hóa tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, kiên cường và tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra, sớm ổn định đời sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Lê Văn Ngọc cảm ơn tình cảm quý báu, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tiếp nhận hỗ trợ, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Lê Văn Ngọc cảm ơn tình cảm quý báu, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đồng thời khẳng định, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích và đối tượng; nhanh chóng đưa nguồn hỗ trợ đến với người dân vùng lũ lụt để khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Trần Thanh