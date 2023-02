Thanh Hóa tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng 21-2, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và tỉnh Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước hội nghị, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hoá).

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với công lao và sự hy sinh to lớn của Người; nguyện phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày, nêu rõ: Trong 10 năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Quan điểm, mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết đề ra được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao, quy mô nền kinh tế trong nhóm dẫn đầu cả nước. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đối ngoại được chăm lo, đạt nhiều kết quả. Đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Tiềm lực quốc phòng được tăng cường. Lực lượng vũ trang không ngừng được xây dựng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Những kết quả này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính trị, an ninh - trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, lợi ích của Đảng, dân tộc; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa - xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh, đối ngoại...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết thúc hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, cùng với việc quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 10 năm qua.

Đồng chí tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, góp phần sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Minh Hiếu