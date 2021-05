Thanh Hóa: Thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 28-5-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 7252 /UBND-VX về việc thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

Hiện nay, dịch COVID-19 trong nước tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, ở nhiều tỉnh, thành phố đã xuất hiện các ca bệnh dương tính, nhiều bệnh viện cả tuyến Trung ương và địa phương đã có tình trạng lây chéo trong người bệnh và nhân viên y tế, một số cơ sở y tế phải dừng tiếp nhận bệnh nhân, thực hiện phong toả, cách ly do dịch bệnh COVID-19.

Tại Thanh Hoá, hệ thống giám sát đã phát hiện một số ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có ca bệnh hiện chưa xác định được nguồn lây. Đặc biệt, hiện tượng người bệnh nhiễm COVID-19 đến khám bệnh tại một số bệnh viện, cho thấy nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng xâm nhập, lây lan vào các cơ sở khám, chữa bệnh là rất lớn. Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay, kiên quyết không để các cơ sở y tế trở thành ổ dịch COVID-19 phải phong toả, cách ly, dừng tiếp nhận bệnh nhân; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để và có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; nâng mức cảnh báo dịch và thực hiện tăng cường, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh lên mức cao nhất theo Công văn số 1785/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh và thực hiện giám sát chủ động, trọng điểm phòng, chống dịch COVID-19.

2. Yêu cầu tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh quán triệt đến từng khoa, phòng, từng cán bộ y tế, người lao động trong đơn vị, triển khai rà soát hàng ngày việc thực hiện các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các tiêu chí chưa an toàn theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/ 2020 của Bộ Y tế.

Giao Sở Y tế thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện và phòng khám an toàn; Kiên quyết đóng cửa, tạm dừng hoạt động đối với những cơ sở khám, chữa bệnh không đảm bảo an toàn; xem xét, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh thiếu tránh nhiệm, không chấp hành, không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch theo quy định, làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng.

3. Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 của từng Bệnh viện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 (phương châm 4 tại chỗ); rà soát các điều kiện của khu điều trị cách ly tạm thời trong bệnh viện; sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp được coi là ca bệnh nghi ngờ (theo hướng dẫn tại Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid- 19) đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện và trường hợp khác do các bệnh viện chuyển tuyến đến.

Các bệnh viện (công lập và ngoài công lập) phải thiết lập đơn nguyên điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện, đảm bảo đủ các điều kiện để có thể tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 có diễn biến lâm sàng nhẹ và trung bình; căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phương án ứng phó với tình huống khi phải cách ly một phần hoặc toàn bộ bệnh viện để phòng, chống dịch COVID-19; khảo sát thực tế tại địa phương, xây dựng phương án các điều kiện đảm bảo công tác hậu cần (nơi ăn, nghỉ và phương án đảm bảo duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, các điều kiện cần thiết khác cho cán bộ y tế, cho người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân thuộc diện phải cách ly và các trường hợp phải cách ly tại cơ sở khám, chữa bệnh).

4. Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của Sở Y tế; tiếp tục rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế; phổ biến đến tất cả các cán bộ chuyên môn, các khoa phòng, đặc biệt bộ phận khám bệnh, phân luồng, sàng lọc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn chẩn đoán, điều trị mới nhất của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021.

5. Thực hiện nghiêm túc việc giãn cách trong các cơ sở khám, chữa bệnh:

- Hạn chế tối đa người nhà, người thân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mỗi bệnh nhân chỉ được bố trí tối đa 01 người chăm sóc cố định trong thời gian nằm viện; tích cực triển khai chăm sóc toàn diện tại các khoa phòng, khu vực có bệnh nhân nặng.

- Hạn chế nhập viện nội trú khi không thực sự cần thiết.

- Rà soát bố trí khoa, phòng; quy trình khám, chữa bệnh hợp lý... không để người bệnh phải nằm ghép; bố trí khoảng cách giữa các giường bệnh theo quy định; bảo đảm thông khí tự nhiên trong buồng bệnh, khoa, phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Khuyến cáo người dân nên đến tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu để được khám, chữa bệnh; triển khai đăng ký trực tuyến, đặt lịch hẹn trước khi đến khám, chữa bệnh và khuyến cáo người dân không nên đến sớm trước lịch hẹn.

- Với người bệnh mắc bệnh mạn tính, đã điều trị ổn định, thực hiện khám bệnh, kê đơn thuốc điều trị ngoại trú từ 1 đến 3 tháng, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh theo đơn thuốc cho đến lịch tái khám dự kiến tiếp theo.

6. Tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2:

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch.

- Chỉ định xét nghiệm sàng lọc phát hiện SARS-CoV-2 đối với tất cả các ca bệnh nghi ngờ theo tiêu chuẩn chẩn đoán tại Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế; Thủ tục thực hiện và thanh toán chi phí xét nghiệm cho người bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện theo Hướng dẫn Liên ngành Sở Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh số 2664/HDLN/SYT-BHXH ngày 20/8/2020.

- Tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngẫu nhiên cho nhân viên y tế ở các khu vực có nguy cơ cao theo Công văn số 1971/CV-BCĐ ngày 23/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

7. Các cơ sở khám, chữa bệnh chỉ chuyển bệnh nhân tới bệnh viện tuyến trên khi có diễn biến nặng vượt quá năng lực chuyên môn, kỹ thuật theo phân tuyến điều trị; tuyệt đối không để các trường hợp được xác định là ca bệnh nghi ngờ (theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế) tự ý ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông báo và thống nhất với bệnh viện tuyến trên việc chuyển người bệnh đến trước khi chuyển tuyến để phối hợp chuyển tuyến bệnh nhân khi cần thiết.

8. Yêu cầu Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị mình quản lý; quán triệt, yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên thuộc quyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19: thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, các biện pháp phòng hộ cá nhân, không đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Yêu cầu tất cả mọi người ra vào cơ sở y tế phải thực hiện đăng ký khai báo y tế theo đúng các yêu cầu phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế; các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, triệt để, hiệu quả các nội dung trên. Người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình./.

BĐT