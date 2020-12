Thanh Hóa rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách giai đoạn 2016 - 2020

Sáng 10 -11, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Phạm Đăng Quyền; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính báo cáo tại hội nghị.

Theo Báo cáo của Sở Tài chính, hiện nay có 59 cơ chế, chính sách thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội đang còn hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 16 chính sách có hiệu lực thi hành đến 31 - 12 - 2020; 43 chính sách đang còn hiệu lực trong giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại hội nghị.

Đối với chính sách thực hiện đến 31 - 12 - 2020, Sở Tài chính đề xuất dừng thực hiện 2 chính sách, không ban hành chính sách mới giai đoạn 2021 - 2025 là: Chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chính sách được tiếp tục thực hiện do Trung ương ban hành kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách sang năm 2021 và xây dựng chính sách mới theo hướng dẫn của Trung ương có 7 chính sách.

Có 7 chính sách thực hiện đến 31 - 12 - 2020 có hiệu lực thi hành sang năm 2021, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chính sách mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, trình HĐND tỉnh ban hành cùng 43 chính sách đang còn hiệu lực trong giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Thực tế quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh cho thấy các chính sách kinh tế đã khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hưởng ứng và ủng hộ. Đồng thời, cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, phát huy được hiệu quả của các cơ chế, chính sách; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư ở một số ngành, lĩnh vực (sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất rau an toàn; thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn..); đời sống của Nhân dân các vùng được thụ hưởng chính sách tăng lên rõ rệt.

Các chính sách về lĩnh vực văn hóa - xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách vẫn còn một số bất cập, như: Công tác tuyên truyền đến người dân chưa được cụ thể, nhiều hộ dân chưa hiểu được chính sách, chưa nắm hết được tính ưu việt của chính sách và quyền lợi của mình khi thực hiện chính sách nên việc hưởng ứng cũng như huy động nguồn vốn từ các tổ chức, các hộ dân còn hạn chế.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các chính sách của một số địa phương còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ, dẫn đến kinh phí của nhiều chính sách chưa thực hiện hết trong năm kế hoạch, một số nội dung của chính sách chưa được thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, sau một thời gian thực hiện đã có một số chính sách không đáp ứng được yêu cầu thực tế, một số nội dung không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, một số nội dung Trung ương đã ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung dẫn đến những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách ở địa phương.

Chính vì vậy, việc rà soát, đánh giá lại các cơ chế, chính sách đã ban hành giai đoạn 2016 - 2020 là cần thiết và cấp bách. Phạm vi rà soát các chính sách kinh tế, chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; cơ chế thuộc lĩnh vực quản lý hành chính do HĐND, UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành và hết hiệu lực thi hành đến năm 2020.

Mục đích của việc rà soát, đánh giá nhằm duy trì các cơ chế, chính sách đang còn phù hợp và các chính sách có tác động tốt tới lĩnh vực kinh tế, đời sống, văn hóa - xã hội; bãi bỏ cơ chế, chính sách không còn phù hợp để giành nguồn lực thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong quá trình thực hiện tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với quy định mới của Trung ương.

Đồng thời, qua thực hiện rà soát cơ chế, chính sách sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Các cơ chế, chính sách được ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy đã tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống của Nhân dân các vùng được thụ hưởng chính sách tăng lên rõ rệt. Vì vậy việc rà soát tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành giai đoạn 2016 - 2020 là cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến cụ thể từng cơ chế, chính sách, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến, trình HĐND tỉnh xem xét.

Xuân Hùng