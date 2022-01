Thanh Hóa - một năm nỗ lực vượt khó

Một mùa xuân mới nữa lại về trên quê hương Thanh Hóa thân yêu của chúng ta – Xuân Nhâm Dần. Mùa xuân mang đến bao niềm tin và khát vọng đã được “hội tụ” đầy đủ từ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 37 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, tin rằng năm 2022 Thanh Hóa sẽ có những bước phát triển đột phá và vững chắc.

TP Thanh Hóa ngày càng đổi mới và phát triển.

Năm 2021 đã khép lại, năm của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”; năm của “lý trí và quyết đoán” chèo lái “con tàu xứ Thanh” vượt qua muôn trùng “sóng gió” khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ trong lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; vừa chuyển trạng thái “không có COVID-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trạng thái bình thường mới.

Thanh Hóa cùng với thế giới và cả nước đã phải trải qua một năm rất khó khăn do đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 với biến chủng Delta gây ra. Ở một số tỉnh, thành phố dịch đã lây lan trên diện rộng, nhất là TP Hà Nội “trái tim” của cả nước, TP Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế của đất nước dịch đã “hoành hành” và cướp đi tính mạng của hàng nghìn người con đất Việt.

Với tinh thần chủ động phòng, chống dịch COVID-19 từ sớm, từ xa, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Trong những thời điểm khó khăn khi dịch bệnh bùng phát ở một số địa phương, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tỉnh đã “xung trận” vào “tâm dịch” để phân tích các yếu tố dịch tễ, làm rõ nguồn lây, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp nhanh chóng khống chế, ngăn chặn, dập dịch, với mong muốn người dân được sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Điều đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp và lòng tin trong Nhân dân. Đó cũng chính là “mệnh lệnh không lời từ trái tim” để cán bộ cấp dưới noi gương, làm theo.

Trong những ngày ở các huyện Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc, Mường Lát, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh bùng phát các ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng có nguy cơ lây lan rộng, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có mặt tại “điểm nóng” ở các địa phương để trực tiếp chỉ đạo nhằm “sốc lại” tinh thần cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tinh thần không hoang mang, dao động, nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp 5K trong phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Sự có mặt kịp thời của những người đứng đầu tỉnh như “liều thuốc” để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương thêm vững tin hơn, đoàn kết hơn, nỗ lực vượt khó cùng nhau phòng, chống dịch COVID-19. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự vào cuộc tích cực hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn dân, tỉnh ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ người dân bị nhiễm COVID-19 thấp nhất cả nước.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thường xuyên bám nắm tình hình địa bàn mình được phân công phụ trách để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc, để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nghiên cứu đưa ra các giải pháp quyết sách vì sự phát triển chung của tỉnh. UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương đã nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh đã thể hiện sự quyết liệt, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, đưa tỉnh ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trở ngại để tiếp tục phát triển.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao của cả nước; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 36.500 tỷ đồng, vượt 37,4% dự toán năm, cao nhất từ trước đến nay. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 137.630 tỷ đồng; công tác quản lý, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công được chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân nguồn vốn đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ giải ngân.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, nhưng trong năm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã làm việc trực tiếp và trực tuyến với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn như: Đại sứ quán các nước Đan Mạch, Hungary, Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Foxconn, AeonMall, SunGroup, VinGroup, Viettel, SamSung,... nhằm giới thiệu, thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đã ký thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực về phát triển du lịch; đầu tư dự án Trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và hạ tầng Khu công nghiệp số 6 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn; đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall... Vị thế của tỉnh Thanh Hóa đang không ngừng được nâng cao ở trong nước và thế giới.

Cùng với việc phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được chăm lo, trước tác động của dịch COVID-19, lực lượng lao động từ các tỉnh, thành trở về địa phương rất lớn, được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - cầu lao động cho doanh nghiệp và người lao động; năm 2021, đã giải quyết việc làm cho khoảng 67.000 lao động, trong đó có khoảng 23.000 lao động là công dân Thanh Hóa trở về từ các địa phương sau khi thực hiện xong việc cách ly... Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ đã được các cấp, các ngành triển khai tích cực, đầy đủ, kịp thời. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, chi trả trợ cấp hằng tháng được thực hiện theo quy định; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của tỉnh giảm còn 1,52%, thấp hơn tỷ lệ chung cả nước.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ 2020–2025, để nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu cụ thể hóa, thể chế hóa các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bằng sự đổi mới tích hợp thành một chương trình triển khai thống nhất từ tỉnh, huyện đến xã. Đặc biệt, đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan Trung ương xây dựng, báo cáo Chính phủ, Quốc hội (khóa XV) thông qua và ban hành Nghị quyết 37 “về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”. Việc hoàn thành thể chế hóa các chương trình, nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nhìn lại một năm thành công trong gian khó, chúng ta có thể tự hào và tin tưởng năm mới 2022 Thanh Hóa sẽ có xung lực mới, khí thế mới, mở ra một trang mới để “con tàu xứ Thanh” vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của Tổ quốc. Niềm tin đó được hun đúc bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hành động quyết liệt, hiệu quả của toàn Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và chúng ta hoàn toàn tin vào một năm mới, thắng lợi mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu