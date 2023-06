Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 3 năm qua trên các cương vị Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hà Nẫm, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn và Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Bát Mọt, bản thân tôi luôn ý thức thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, tôi đã cùng với các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị duy trì thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước tại khu vực cửa khẩu cảng; kiểm tra, giám sát 2.600 lượt phương tiện/31.200 lượt thuyền viên, 16 triệu tấn hàng hóa xuất, nhập cảnh các loại; tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới 24 lần/576 lượt người tham gia, tuần tra đơn phương 32 lần/384 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi tình hình, thăm hỏi, tặng quà cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn (Lào) nhân dịp lễ, tết; tham mưu thực hiện có hiệu quả các phong trào, các chương trình, mô hình, nhất là phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”... Thông qua những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đối với tập thể đơn vị nói chung và cá nhân nói riêng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trịnh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thiếu tá Nguyễn Trọng Minh (Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt, Thường Xuân)