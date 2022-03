Thanh Hóa - Hủa Phăn xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng bền chặt và phát triển

Thanh Hóa - Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 213km, có 15 xã thuộc 5 huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp với 33 bản, thuộc 10 cụm của 3 huyện, tỉnh Hủa Phăn. Trong những năm qua, phát huy truyền thống quý báu của hai nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã kề vai sát cánh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và bền vững lâu dài, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Nhằm thắt chặt tình hữu nghị thủy chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, hàng năm, lãnh đạo 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, các địa phương kết nghĩa của hai tỉnh duy trì định kỳ mỗi năm một lần gặp gỡ, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua; thống nhất ký kết nội dung hợp tác cho những năm tiếp theo. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh, các huyện biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn cùng thống nhất chủ trương và xây dựng kế hoạch thực hiện việc kết nghĩa giữa các cặp huyện hai bên biên giới, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, phù hợp với hiệp định, quy chế biên giới mà hai nước, hai tỉnh đã ký kết. Trong giai đoạn 2016-2020, quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục được duy trì và phát triển, với 248 đoàn đại biểu cấp tỉnh, sở, ngành, địa phương tổ chức giao lưu, trao đổi hợp tác. Kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn liên tục tăng trưởng đạt 73,97 triệu USD. Công tác quản lý biên giới được hai tỉnh phối hợp quản lý chặt chẽ, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới hai tỉnh. Lực lượng an ninh, biên phòng đã phối hợp tổ chức tuần tra song phương đường biên, cột mốc. Bên cạnh đó, tỉnh Hủa Phăn đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa triển khai công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt chiến sĩ, quân tình nguyên Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn gần 296 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế, hỗ trợ gia đình chính sách và nâng cao dân trí; trong đó một số dự án lớn như: Nhà tiếp khách hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa với tổng giá trị trên 132 tỷ đồng; Quảng trường hữu nghị Lào Hùng Hủa Phăn - Thanh Hóa và kè sông Nậm Xăm với tổng giá trị gần 38 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hóa đã chi cho công tác giáo dục, đào tạo giúp bạn với tổng giá trị trên 76 tỷ đồng; hỗ trợ về y tế, phòng dịch gần 20 tỷ đồng... Bên cạnh đó, các đơn vị của tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ tới các đơn vị của tỉnh Hủa Phăn với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng. Tỉnh Hủa Phăn cũng đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa đầu tư xây dựng ký túc xã sinh viên tỉnh Hủa Phăn tại Trường Đại học Hồng Đức, với tổng kinh phí hơn 7,2 triệu kíp (tương đương hơn 17 tỷ đồng).

Trên cơ sở nội dung thỏa thuận hai tỉnh đã ký kết, các ngành, các địa phương giáp ranh hai bên biên giới đã tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân, thăm, tặng quà, chúc mừng dịp tết cổ truyền. Hai bên cũng tích cực hợp tác để ổn định dân cư ở các xã biên giới, khai thác hiệu quả tài nguyên đất, các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn tình đoàn kết vùng biên giới và tình hữu nghị hai tỉnh, hai nước Việt Nam - Lào. Bắt đầu từ năm 2014, hai tỉnh triển khai mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới tại các cặp bản ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn và bản Lơi, cụm Mường Pún, huyện Viêng Xay; cặp bản Hin, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát và bản Pó, cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay; cặp bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát và bản Khăm Nàng, cụm Nặm Ngà, huyện Viêng Xay. Đến nay, bộ đội biên phòng hai tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện miền núi tổ chức kết nghĩa thêm các cặp bản dọc biên giới hai tỉnh, nâng tổng số các địa phương kết nghĩa trên tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên 17 cặp bản, cụm bản. Thông qua hoạt động kết nghĩa, Nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Đặc biệt, thông qua các hoạt động đối ngoại Nhân dân, hai bên cùng phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phá tan âm mưu chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phát huy những thành tựu đạt được trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong tháng 11-2021, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, đoàn cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết thỏa thuận hợp tác về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021-2025.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thắt chặt thêm tình hữu nghị, mối quan hệ anh em bền vững, tăng cường giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu. Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn mong muốn, quan hệ hợp tác toàn diện 2 tỉnh sẽ được nâng lên tầm cao mới, toàn diện hơn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân hai bên biên giới, để tình cảm hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền chặt và phát triển.

Bài và ảnh: Minh Hiếu