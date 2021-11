Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025

Sáng 11-11, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao cho nhau biên bản ký kết.

Đoàn lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn hội đàm tại lễ ký kết.

Dự buổi hội đàm và ký kết, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh TP Sầm Sơn và huyện Quan Sơn; ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group vùng thủ đô.

Dự buổi hội đàm và ký kết, về phía tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí: Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Phó Tỉnh trưởng; Vông Phết Kiến Sinh Hắc, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại Lễ ký kết

Trong bầu không khí ấm áp, tràn đầy tình đoàn kết, hữu nghị, phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nồng nhiệt chào mừng và gửi tới đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới ngày càng tốt đẹp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin khái quát một số tình hình của tỉnh Thanh Hóa trong 10 tháng năm 2021 và nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với khí thế mới, xung lực mới, quyết tâm rất cao sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh mặt thuận lợi, tỉnh Thanh Hóa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đó là dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp, sâu sắc, toàn diện đến đời sống của Nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây cũng là thời điểm đầu của nhiệm kỳ, nên khối lượng công việc đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị là rất lớn. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều công việc quan trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thanh Hóa trong 10 tháng năm 2021.

Về tình hình hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2016-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc, hai nước đã được hình thành và hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Đặc biệt, trong hơn 90 năm qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa Nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước kế tục và phát huy, trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp đó, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp, luôn luôn gìn giữ để truyền tiếp cho mai sau.

Trong giai đoạn 2016-2020, quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục được duy trì và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, quan hệ chính trị được thắt chặt, đặc biệt quan hệ giữa lãnh đạo hai tỉnh, các sở, ngành, địa phương hai bên biên giới được tăng cường. Quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục có bước phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn liên tục tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hai tỉnh đạt gần 74 triệu USD, tăng 18% so với giai đoạn 2011-2015. Quan hệ trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều bước phát triển. Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận đào tạo 869 học sinh, sinh viên các tỉnh của nước bạn Lào… Công tác quản lý biên giới được hai tỉnh phối hợp quản lý chặt chẽ, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới hai tỉnh.

Về đầu tư, viện trợ giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn 296 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế, hỗ trợ gia đình chính sách và nâng cao dân trí...

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2016-2020; nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc buổi hội đàm và ký kết Thỏa thuận hợp tác về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021-2025 thành công tốt đẹp, tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thắm tình đoàn kết anh em của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đã dành cho đoàn. Đồng thời chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá cao cống tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cũng thông tin về kết quả được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây ựng Đảng và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Hủa Phăn trong 10 tháng 2021; bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn luôn bền chặt và có những phát triển mới.

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã trình bày Dự thảo thoả thuận hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh nhận thức sâu sắc về truyền thống và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, cũng như giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển.

Đặc biệt, năm 2022 hai bên nhất trí tổ chức các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (05-9-1962 - 05-9-2022) và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Hai bên nhất trí giới thiệu thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hợp tác (kết nghĩa) với huyện Quắn, tỉnh Hủa Phăn để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác (kết nghĩa) giữa các xã dọc biên giới của tỉnh Thanh Hóa với các bản, cụm bản dọc biên giới của tỉnh Hủa Phăn.

Về hợp tác kinh tế, hai tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn sang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại mỗi tỉnh. Nhất trí phối hợp triển khai có hiệu quả các Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại 20% mỗi năm…

Dự thảo thoả thuận hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2021-2025 cũng đã nêu lên công tác hợp tác trên các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, y tế, quốc phòng - an ninh nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn…

Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma đã thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung về thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa hai bên và xem đây là cơ sở để lãnh đạo các ngành liên quan, các doanh nghiệp của hai tỉnh nghiên cứu, thúc đẩy tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao mới.

Trước lễ ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma nhấn mạnh: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục thắt chặt thêm tình hữu nghị, mối quan hệ anh em bền vững, tăng cường giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu.

Lãnh đạo hai tỉnh mong muốn quan hệ hợp tác toàn diện hai tỉnh sẽ được nâng tầm cao mới, toàn diện hơn, chất lượng cao hơn góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân hai bên biên giới, để tình cảm hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền chặt và phát triển trên tầm cao mới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Bí Thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng lãnh đạo 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã chứng kiến lễ Ký kết Bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban MT Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2021-2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng 1 tỷ đồng cho tỉnh Hủa Phăn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhận bức ảnh do Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao tặng.

Cũng tại buổi hội đàm và ký kết chương trình hợp tác, hai bên đã trao tặng cho nhau những món quà giầu ý nghĩa về văn hóa, truyền thống lịch sử tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Minh Hiếu