Thanh Hoá công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chiều 28-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tiểu ban Bầu cử tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, trong ngày bầu cử (23-5), công tác tổ chức lễ khai mạc, bỏ phiếu trong ngày bầu cử được các tổ bầu cử thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Đúng 19 giờ ngày 23-5-2021 tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử. Kết thúc việc bỏ phiếu, toàn tỉnh có 2.631.533 cử tri/2.638.256 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,75%, là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay.

Về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV, tỉnh Thanh Hóa đã bầu 14 ĐBQH khóa XV với số phiếu tập trung, đúng định hướng; đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ (người trúng cử cao nhất có tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,72%, thấp nhất đạt tỷ lệ 81,17%).

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp: Đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh với số phiếu tập trung, đúng định hướng, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ (người trúng cử cao nhất có tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,00%, thấp nhất đạt tỷ lệ 79,69%). Cùng với đó, bầu được 918/920 đại biểu HĐND cấp huyện và 13.140/13.269 đại biểu HĐND cấp xã.

[Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026]

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm các quy định của pháp luật, thể hiện sự dân chủ, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng nêu lên một số điểm nổi bật trong công tác bầu cử đó là: Cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh cao nhất từ trước đến nay; các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao; cuộc bầu cử lần này diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, không có vi phạm pháp luật về bầu cử; không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại. Đã bầu đủ số lượng ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII theo số lượng được bầu; số lượng đại biểu HĐND huyện, xã bầu thiếu ít nhất so với 2 kỳ bầu cử gần đây. Qua cuộc bầu cử lần này đã phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri và Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cho rằng những kết quả nổi bật, thành công của cuộc bầu cử là kết quả được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, của cả hệ thống chính trị và các đơn vị chỉ đạo bầu cử đã rất kịp thời, sâu sát, khoa học, đúng quy định của pháp luật, Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa.

Việc giới thiệu và hiệp thương đã chọn ra các ứng viên tham gia có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Các cấp ủy, MTTQ và ủy ban bầu cử các cấp xác định việc giới thiệu các ứng cử viên phải lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Các bước quy trình nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được chuẩn bị dân chủ, kỹ lưỡng, thận trọng, trách nhiệm, công khai, minh bạch. Cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang đã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời rà soát và giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế ở một số địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không phát sinh điểm nóng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh đã dự báo và sớm xây dựng các phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch, bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, góp phần vào thành công của Cuộc bầu cử và sức khỏe Nhân dân.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử từ rất sớm. Việc tuyên truyền được thực hiện bài bản, đồng bộ, rộng khắp và đa dạng, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các ngành chức năng, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Không khí phấn khởi, sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân được tạo nên từ những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong suốt những năm gần đây. Nhân dân trong tỉnh tin tưởng, kỳ vọng, gửi gắm vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đại biểu vừa được trúng cử về đường hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, hệ thống chính trị các cấp, ủy ban bầu cử, nhất là các tổ bầu cử trong toàn tỉnh; đồng thời trân trọng cảm ơn và gửi lời tri ân sâu sắc tới cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần rất quan trọng, mang tính quyết định đến việc tổ chức thành công Cuộc bầu cử lần này.

