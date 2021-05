Thanh Hóa có 2.631.582 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 99,71%

Trong không khí rộn ràng, hân hoan của Ngày hội non sông, cùng với cử tri trong cả nước, hôm nay 23-5-2021, hơn 2,6 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa nô nức, phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tính đến 19 giờ ngày 23-5-2021, toàn tỉnh có 2.631.582 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 99,71% (đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

Cử tri trên địa bàn TP Sầm Sơn bỏ phiếu.

Đúng 7 giờ 00 sáng, tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã mời cử tri bắt đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tổ chức lễ khai mạc được các Tổ bầu cử tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo theo đúng trình tự quy định.

Tại lễ khai mạc, các Tổ bầu cử đã phổ biến nguyên tắc, nội quy bỏ phiếu; triển khai các quy định, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; kiểm tra hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ dưới sự chứng kiến của cử tri, sau đó khóa và niêm phong hòm phiếu. Tất cả các địa điểm, phòng bỏ phiếu được trang trí, trang hoàng theo quy định và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử như hòm phiếu, con dấu, mực dấu, tăng âm, loa đài, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ. Các địa điểm, phòng bỏ phiếu được phun khử khuẩn để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Trong ngày bầu cử, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cử tri tham gia bầu cử; thông tin liên lạc thông suốt; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng. Các lực lượng chức năng đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ trực tại cơ quan, đơn vị liên quan và 100% địa điểm bỏ phiếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19 được tăng cường mạnh mẽ. Đối với các cử tri đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu để các cử tri thực hiện bỏ phiếu, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Theo thông tin nhanh từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19 giờ, tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh kết thúc cuộc bầu cử; công tác bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Kết thúc việc bỏ phiếu, toàn tỉnh có 2.631.582 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,71% (đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh); trong đó có 26 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 99% trở lên; đặc biệt, thị xã Bỉm Sơn và các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định.

Ngày bầu cử, ngày hội lớn của non sông đất nước diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi; cử tri tham gia bầu cử tin tưởng vào cuộc bầu cử và những ứng cử viên mà mình lựa chọn sẽ có đủ đức, đủ tài để đại diện cho cử tri tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc bầu cử này, tỉnh Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XV, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 920 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 13.269 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Việt Linh