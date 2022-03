Tập trung giải quyết các “điểm nghẽn” để nâng cao hơn nữa hiệu quả xúc tiến đầu tư trên địa bàn Thanh Hoá

Sáng 9-3, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Trong thời gian qua UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động vốn cho đầu tư phát triển và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2011-2020, trên địa bàn tỉnh đã thu hút 1.845 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 350.000 tỷ đồng (trong đó, có 109 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.185 triệu USD). Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 138 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 14,475 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các dự án đầu tư trong giai đoạn qua tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, tiếp đến là lĩnh vực văn hóa - xã hội và du lịch. Trong đó, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có 572 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 174.500 tỷ đồng, chiếm 49,8% tổng số vốn thu hút đầu tư; thương mại - dịch vụ 648 dự án, với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng, chiếm 8,6%; nông nghiệp 166 dự án, với tổng vốn khoảng 23.300 tỷ đồng, chiếm 6,7%; văn hóa - xã hội, du lịch 166 dự án, với tổng vốn khoảng 53.700 tỷ đồng, chiếm 15,3%...

Cùng với đó, việc thu hút đầu tư vào khu vực miền núi từng bước được cải thiện, tỷ lệ các dự án đầu tư vào khu miền núi tăng từ 13,3% năm 2015 lên 21,1% năm vào năm 2020, góp phần tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo ở khu vực miền núi...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo tình hình thu hút đầu tư, các giải pháp thực hiện thu hút đầu tư.

Từ kết quả thu hút, xúc tiến đầu tư, một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh doanh đã hoàn thành và đưa vào vận hành, sử dụng, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách Nhà nước như: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn I, Nhà máy xi măng Long Sơn (dây chuyền 1, 2); Nhà máy dầu ăn Nghi Sơn; Nhà máy điện năng lượng mặt trời Yên Định…

Một số dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai thực hiện, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực như: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn II (2.793 triệu USD); Dây chuyền 2 và 3 xi măng Long Sơn (7.382 tỷ đồng), Nhà máy hóa chất Đức Giang (2.400 tỷ đồng)…

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2020, năm 2021 toàn tỉnh đã thu hút được 103 dự án đầu tư trực tiếp, bằng 57,5% so với cùng kỳ (trong đó có 11 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 24.701 tỷ đồng (tăng 17,2% so với cùng kỳ) và 155,25 triệu USD (bằng 61,5% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Đơn cử như công tác nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng đầu tư còn bị động, chưa thực sự hiệu quả, thiết thực; thông tin và cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu Công nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng danh mục dự án mới đáp ứng về số lượng, các thông tin cơ bản để kêu gọi đầu tư còn thiếu như các thông tin về vị trí, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, mặt bằng...

Công tác vận động, xúc tiến đầu tư chưa thực sự hiệu quả, thiết thực, số lượng dự án quy mô lớn, công nghệ cao, dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa như y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch... thu hút vào địa bàn tỉnh còn ít.

Việc triển khai thực hiện nội dung các thỏa thuận hợp tác đầu tư, các dự án được ký kết còn chậm. Nhiều dự án triển khai chậm do vướng mắc về giải phóng mặt bằng...

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Quyết phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động, vị trí, vai trò của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; việc thực thi cơ chế, chích sách thu hút đầu tư; hạ tầng kỹ thuật, xã hội tại một số Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trong tỉnh; vấn đề kết nối, hỗ trợ, tuyên truyền, cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút nhà đầu tư...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời đề xuất các giải pháp thực thi hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trong gian đoạn tới, như rà soát, hoàn thiện, bổ sung, xây dựng các quy hoạch, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác quảng bá xúc tiến đầu tư; tập trung tạo nhiều quỹ đất sạch và các điều kiện cần thiết khác đón các nhà đầu tư...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Xúc tiến, thu hút đầu tư có vai trò hết sức quan trọng, quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung tháo gỡ, do đó các ngành, đơn vị phải thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến, thu hút đầu tư. Nhiệm vụ này phải được thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt cả trong chỉ đạo điều hành và thực thi ở cơ sở. Tranh thủ thời cơ, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, môi trường, tạo lợi thế, sức cạnh tranh để Thanh Hóa trở thành “thỏi nam châm”, điểm đến hấp dẫn thú hút các nhà đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị việc thu hút đầu tư cần quan tâm, tập trung vào những ngành nghề sản xuất, kinh doanh có giá trị gia tăng cao như, nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường; công nghiệp phụ trợ; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo... Trong quá trình thực hiện phải có sự thống nhất trong chỉ đạo, cung cấp thông tin, hướng dẫn giúp đỡ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các ngành, địa phương nâng cao chất lượng lập và phê duyệt quy hoạch; khẩn trương hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng các Quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Các ngành tập trung tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu két luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại đầu tư; đồng thời giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các video clip giới thiệu tiềm năng, lợi thế, quảng bá hình ảnh của tỉnh phục vụ nhiệm vụ thu hút đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với sở, ngành chức năng xây dựng bộ tài liệu, thông tin tích hợp, danh mục các dự án đầu tư phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Ngay sau khi bộ tài liệu được xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đăng tải công khai, rộng rãi trên nền tảng thiết bị công nghệ thông tin để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu Công nghiệp tỉnh nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh cơ chế rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư không vi phạm quy đinh pháp luật đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đâu tư lớn, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào tỉnh.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chích sách thực hiện giải phóng mặt bằng sạch tại một số khu, cum công nghiệp trên địa bàn tỉnh có tiềm năng, lợi thế lớn để đón nhà đầu tư. Đối với những dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn có thể tham mưu thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để chỉ đạo, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức của trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thường xuyên cập nhật kiến thức phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh cho cán bộ, viên chức; đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, viên chức của Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

