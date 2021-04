Tập huấn quy định của pháp luật về dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Sáng 1-4, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Quyết định 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Việc tổ chức hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ công tác tại văn phòng các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, nhân viên Bưu điện tỉnh Thanh Hóa những quy định của pháp luật về dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, đại diện Cục Bưu điện đã truyền đạt một số nội dung tại Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg về mạng KT1 cũng như thông tin về mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Theo đó, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được thiết lập và duy trì hoạt động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bao gồm: Dịch vụ KT1, KT1 theo độ khẩn: Hỏa tốc, Hẹn giờ, theo độ mật A, B,C để bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật Nhà nước, theo các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật Nhà nước; Bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác.

Đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu "đường truyền riêng, tốc độ cao, an toàn bảo mật" cho các mạng diện rộng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình triển khai dự án tin học hóa của các cơ quan Đảng, Chính phủ.

Đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu “đường truyền riêng, tốc độ cao, an toàn bảo mật” cho các mạng diện rộng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình triển khai dự án tin học hóa của các cơ quan Đảng, Chính phủ.

Mạng này được dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan Đảng, HĐND và UBND cấp tỉnh và quận, huyện.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh còn truyền đạt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; Bưu điện tỉnh cung cấp thông tin kết quả thực hiện dịch vụ KT1 trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp triển khai thực hiện dịch vụ KT1; phương án công tác đảm bảo an toàn an ninh KT1…

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nêu một số bất cập như: Vẫn còn một số đơn vị chưa sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; có đơn vị còn hiểu nhầm khi gửi các dịch vụ qua bưu điện là đã thực hiện đảm bảo. Còn có hiện tượng các nội dung văn bản mang bí mật Nhà nước chưa được gửi qua dịch vụ bưu chính KT1....

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, hội nghị đã đề xuất nhóm giải pháp, gồm: Tuân thủ quy định, hướng dẫn và chỉ đạo của cơ quan chức năng; Rà soát bố trí lao động, tuyệt đối không giao các công việc liên quan đến dịch vụ bưu chính KT1 cho người chưa được đào tạo nghiệp vụ và chưa có kinh nghiệm làm việc; Tiếp tục theo dõi, rà soát đối tượng sử dụng dịch vụ KT1 theo hướng dẫn của Bưu điện tỉnh tại công văn số 540/BĐTH-KTNV, ngày 5-6-2020; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm sai phạm.

Đây là hoạt động thiết thực, nhất là trong giai đoạn phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

