Tạo sự gắn kết giữa cán bộ với Nhân dân thông qua đối thoại, giải quyết các vấn đề phát sinh, nổi cộm ở huyện Thọ Xuân

Xã Xuân Lập tổ chức hội nghị đối thoại với người dân về công tác hỗ trợ người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trên tinh thần Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, thời gian qua cơ bản các vụ việc phát sinh từ cơ sở đều được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thọ Xuân tổ chức đối thoại, giải quyết.

Qua đó, góp phần tạo sự gần gũi giữa cán bộ với Nhân dân, đồng thời giúp huyện Thọ Xuân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Để bảo đảm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án thuộc Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, lãnh đạo thị trấn Sao Vàng đã tổ chức hội nghị đối thoại với công dân thị trấn về một số nội dung, cụ thể: Công tác bồi thường, GPMB dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân (các tuyến đường số 4, 15, 17) và tuyến số 12 Khu Công nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng được triển khai thực hiện từ năm 2016. Quá trình tổ chức thực hiện, do việc xác định sai nguồn gốc đất dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ liên quan đến đất đai không đúng với chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, dẫn đến đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân. Tại buổi đối thoại, các nội dung kiến nghị của Nhân dân đã được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thị trấn Sao Vàng, các phòng chức năng thị trấn giải đáp và lãnh đạo thị trấn kết luận từng nội dung, đồng thời đề nghị các hộ dân thực hiện nghiêm túc quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng; không được có hành vi cản trở đơn vị thi công xây dựng công trình.

Đây chỉ là một trong số những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở có liên quan đến cuộc sống của các hộ dân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thọ Xuân lắng nghe, giải quyết thông qua hình thức đối thoại từ năm 2019 đến nay. Theo báo cáo kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân theo Quyết định 2543-QĐ/TU của Ban Dân vận Huyện ủy, đến tháng 11-2020 hầu hết các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Số lượng người tham gia tiếp xúc, đối thoại có khoảng hơn 4.000 người, trong đó có một số đơn vị thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia như: Xuân Tín, Xuân Hòa, Phú Xuân... Ý kiến tham gia tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại tập trung vào một số vấn đề nổi cộm như: công tác tưới tiêu, thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; tình trạng bất cập trong việc xây dựng một số tuyến mương tiêu dẫn đến việc dẫn nước khó khăn, tình trạng ách tắc mương tưới tiêu do lấn chiếm hoặc do thi công các công trình khác, do rác thải ngăn dòng tại các xã Xuân Thiên, Xuân Sinh, thị trấn Thọ Xuân, Trường Xuân. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai (Quảng Phú), tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, làm nhà kiên cố trên đất canh tác (Xuân Sinh); quản lý đất công (Nam Giang, Phú Xuân, Thọ Hải). Quản lý Nhà nước đối với tình trạng tái lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông tại nhiều xã, thị trấn. Chất lượng điện phục vụ sinh hoạt tại một số khu dân cư không đảm bảo tại các xã Xuân Sinh, thị trấn Sao Vàng...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện, nhấn mạnh: Tăng cường bám sát cơ sở, tập trung tháo gỡ những vấn đề phát sinh, nổi cộm, bức xúc tại cơ sở thông qua hình thức đối thoại là nhiệm vụ thường xuyên được các cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân quan tâm, chú trọng. Với tinh thần cầu thị, cởi mở, tôn trọng Nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thọ Xuân luôn lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của người dân để nắm được nhận thức, suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của người dân, mặt khác kịp thời giải quyết những bức xúc tại cơ sở, ngăn ngừa tư tưởng lệch lạc và định hướng đúng cho người dân, tạo sự đồng thuận cao để triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương. Từ mỗi vụ việc, đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện về thái độ thực thi công vụ theo phương châm: “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Chính việc lắng nghe ý kiến của người dân mà lãnh đạo huyện, các ban, đơn vị có thể giải quyết kịp thời, thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó, bước đầu đã tạo được niềm tin của dân với Đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu”.

Lê Phượng