Tạo môi trường thông thoáng, phân bổ nguồn lực cho phát triển

Sáng 4-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham gia hội nghị có các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương liên quan, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chủ trì. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với những kết quả to lớn và những tồn tại cần khắc phục. Theo đó, năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong năm, cả nước đã đạt 13/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng CPI cả năm đạt 3,15%. GDP nền kinh tế tăng trưởng khoảng 8,02%, vượt chỉ tiêu đề ra từ 6 đến 6,5%. Cùng với đó, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia được tích cực triển khai thực hiện. Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp về kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tranh thủ thời cơ phục hồi và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương đã nêu bật những giải pháp sáng tạo, có hiệu quả trong tham mưu cũng như thực hiện nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước; chia sẻ nhiều kinh nghiệm của ngành, địa phương mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan. Các đại biểu cũng thẳng thắn nêu ra một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai 16 nhóm nhiệm vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước trong năm 2023 với những chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vị trí, vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tham mưu, thực hiện các giải pháp phát triển đất nước. Những thành quả trên nhiều lĩnh vực trong năm 2022 có đóng góp quan trọng của Bộ, nhất là tham mưu cho Chính phủ, đồng thời thực hiện các giải pháp để bảo đảm kinh tế vĩ mô, ổn định nền kinh tế, bảo đảm an ninh - quốc phòng, kinh tế đối ngoại được đẩy mạnh… Trên cơ sở phân tích thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh và ghi nhận 10 nhiệm vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc trong năm qua, như: Có những tham mưu trúng và đúng trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển doanh nghiệp, điều hành nền kinh tế; xây dựng chương trình kết nối các vùng kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ cho phát triển các khâu đột phá, chiến lược; thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nêu lên những vấn đề mà Bộ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu trong tham mưu chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo (ảnh chụp màn hình).

Về nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Chính phủ điều hành phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nghị quyết, chương trình lớn của Đảng, Nhà nước. Bộ cần thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng nền kinh tế thị trường XHCN gắn với tự chủ; tham mưu để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh… Thời gian tới, Bộ cần tiếp tục đổi mới để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn nữa, huy động được nội lực và ngoại lực cho phát triển đất nước; phân bổ nguồn lực Nhà nước cho phát triển một cách phù hợp, hiệu quả, tránh dàn trải… Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, cùng các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ; phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực cho phát triển đất nước.

