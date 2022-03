Tân Sơn xây dựng thành công phường kiểu mẫu

Cùng với Phú Sơn, cuối năm 2021 phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa) được UBND tỉnh công nhận là phường kiểu mẫu. Danh hiệu cao quý này vừa là niềm phấn khởi, tự hào, vừa mở ra giai đoạn mới để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong phường tiếp tục bứt phá vươn lên, xây dựng Tân Sơn ngày càng phát triển.

Một góc phường Tân Sơn.

Phường Tân Sơn được thành lập năm 2002 theo Nghị định số 44/2002/NĐ-CP ngày 11-4-2002 của Chính phủ (được tách ra từ phường Phú Sơn). Tròn 20 năm xây dựng và phát triển, Tân Sơn đã gặt hái được nhiều thành tích đáng phấn khởi về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là trong xây dựng phường kiểu mẫu. Đồng chí Lê Đình Thênh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn, cho biết: “Quyết tâm xây dựng Tân Sơn thành phường kiểu mẫu, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng phường kiểu mẫu; UBND phường ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu và tổ công tác thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để giám sát, đôn đốc thực hiện. MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố kiểu mẫu; đồng thời tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, Tân Sơn đã “về đích” trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020–2025 đề ra”.

Bắt tay vào thực hiện, phường Tân Sơn đã tập trung vào 8 tiêu chí kiểu mẫu theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đối với tiêu chí giảm nghèo, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của phường còn 1,9%, hộ cận nghèo 0,5%. Để không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc phát triển, phường đã tiến hành rà soát, gặp gỡ, trao đổi để các hộ nghèo bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, từ đó chính quyền địa phương tạo điều kiện về địa điểm kinh doanh, buôn bán, giới thiệu việc làm, miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cho các gia đình. Ban chỉ đạo xóa nghèo của phường mua sổ tiết kiệm, hỗ trợ các suất quà nhân ngày lễ, tết, hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chưa có việc làm. Hiện nay, phường vẫn duy trì nguồn để bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Sau khi các gia đình đã thoát nghèo, UBND phường tổ chức hội nghị công bố xóa nghèo và tri ân các doanh nghiệp đã đồng hành cùng chính quyền địa phương và người dân. Đến nay, phường chỉ còn 1 hộ nghèo đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội; tỷ lệ người dân có việc làm trên tổng số lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động đạt 95%.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, cùng với xây dựng và nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo, kết hợp với kiểm tra, giám sát công tác tổng dọn vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị và sáng thứ 7 tại các khu dân cư, kịp thời nhắc nhở các tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt, đưa công tác dọn vệ sinh môi trường đi vào nền nếp. HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn tăng cường thu gom rác trong các ngày tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường. Hội LHPN, đoàn thanh niên phường ra mắt mô hình “giảm thiểu túi nilon”, mô hình “ngôi nhà thu gom rác thải”, mô hình “đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”... đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp Nhân dân. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Tân Sơn luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của thành phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ hay khiếu kiện phức tạp kéo dài, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đi cùng với thực hiện các tiêu chí, phường Tân Sơn đã lựa chọn và chỉ đạo triển khai một số mô hình kiểu mẫu tiêu biểu nhằm tạo điểm nhấn trong thực hiện. Để xây dựng bộ phận “một cửa” là “mô hình kiểu mẫu”, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phường đều nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bộ phận “một cửa” thực hiện tốt nội dung “4 xin, 4 luôn” và “3 không”; niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; cán bộ, công chức được cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ. Vì vậy, toàn bộ hồ sơ tiếp nhận của tổ chức, công dân đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, trả đúng và trước thời hạn quy định, không trễ hẹn hoặc kéo dài thời gian hoàn tất hồ sơ. Đối với các lĩnh vực về hộ tịch, chứng thực, chính sách, đất đai được rút ngắn 40% thời gian giải quyết so với quy định, tạo được sự hài lòng của tổ chức và công dân.

Là phường trung tâm của thành phố, Tân Sơn luôn xác định công tác trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Cùng với xây dựng kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn toàn phường và tập trung xử lý tại các tuyến đường Nguyễn Trãi, Hạc Thành, Lê Văn Hưu..., UBND phường đã vận động Nhân dân tự giác chỉnh trang vỉa hè, tháo dỡ lều quán, bán bình, chậu hoa, cây cảnh, thùng xốp, tháo dỡ đường dẫn, bậc tam cấp vào nhà bảo đảm mỹ quan đô thị. UBND phường cũng phối hợp đội quy tắc thành phố, công an thành phố, công an phường tổ chức xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát và cơ bản đã lập lại trật tự đô thị các khu vực ngõ 5 Lê Văn Hưu, đường Nguyễn Gia Thiều, cuối đường Phan Bội Châu 4 và khu vực trường học vào các giờ cao điểm... Qua thực hiện các mô hình kiểu mẫu đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra theo đúng kế hoạch.

Ghi nhận những kết quả đạt được, cuối năm 2021 phường Tân Sơn được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu phường kiểu mẫu. Xác định xây dựng phường kiểu mẫu không có điểm dừng, đó vừa là động lực đột phá, vừa là việc làm thường xuyên, liên tục, vì thế, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong phường tiếp tục phát huy nội lực, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Bài và ảnh: Tố Phương