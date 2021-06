Tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến HĐND, UBND tỉnh

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 28-6, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Báo cáo là kết quả của việc tổng hợp 285 ý kiến, kiến nghị từ cử tri và Nhân dân trong tỉnh thông qua 57 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại 27 đơn vị bầu cử. Báo cáo tổng hợp tập trung vào những nội dung chủ yếu đó là:

Về phát triển sản xuất

Nhân dân trong tỉnh phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã và đang chuyển dịch đúng hướng, tích cực. Tuy nhiên, cử tri vẫn còn băn khoăn về việc diện tích đất được tích tụ, tập trung sản xuất hàng hóa quy mô lớn chưa nhiều; năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp của tỉnh còn thấp; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, chưa xây dựng được thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị: HĐND, UBND tỉnh, ngành nông nghiệp đẩy nhanh các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, rà soát, ban hành cơ chế, chính sách phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, hỗ trợ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai kịp thời các các chính sách hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; sớm thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP.

Đề nghị UBND tỉnh sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh việc lập các quy hoạch phân khu chi tiết, đầu tư kết cấu hạ tầng và hạ tầng các khu công nghiệp; tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư phát triển. Quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến tỉnh lộ; các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; xây dựng cầu treo dân sinh trên địa bàn các huyện miền núi.

Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm rà soát và có lộ trình đầu tư nâng cấp hệ thống các công trình hồ, đập trên địa bàn các huyện miền núi để phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt cho Nhân dân, bảo đảm an toàn trong mùa mưa, lũ. Quan tâm đầu tư, nâng cấp, chống sạt lở trên các tuyến đê sông, đê biển; kiểm tra, rà soát và nâng cấp các kênh tiêu, các trạm bơm tiêu úng tại địa bàn các huyện; quan tâm đầu tư khơi thông luồng lạch, mở rộng các cảng cá phục vụ ngư dân. Có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân khai thác hải sản gần bờ; hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện tàu, thuyền trong khai thác hải sản.

Về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh: Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về ảnh hưởng của thiên tai; rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất; có lộ trình và biện pháp di dời, bố trí nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài cho người dân các huyện miền núi.

Chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục có nhiều giải pháp khắc phục tình trạng bỏ đất hoang hóa, sử dụng đất đai kém hiệu quả; siết chặt việc cấp quyền khai thác khoáng sản như: Cát, đá, đất…; kiểm soát chặt tải trọng của các xe vận chuyển vật liệu khai thác lưu thông trên các tuyến đường; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương giải quyết việc bàn giao đất của Công ty cao su, đất của các nông, lâm trường về cho địa phương quản lý, giải quyết đất sản xuất, canh tác cho người dân; rà soát, thu hồi đất đối với các dự án được giao đất nhưng không thực hiện. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ việc cấp quyền sử dụng đất cho người dân tại các địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các sở, ngành địa phương tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Về văn hóa - xã hội

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, đánh giá tổng thể, có lộ trình bố trí đủ biên chế viên chức giáo dục cho các địa phương để nâng cao chất lượng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng các trường bán trú cho ngành giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường đào tạo nghề theo hướng gắn với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển tỉnh trong thời gian tới.

Về an ninh - trật tự, an toàn xã hội và một số vấn đề khác

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao lực lượng Công an và các ngành chức năng trong thời gian qua đã tích cực nâng cao trách nhiệm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực và đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo, đánh bạc qua mạng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về kinh tế… vẫn diễn biến phức tạp. Đề nghị ngành Công an, các ngành chức năng tiếp tục có các biện pháp mạnh mẽ trong đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh mong muốn và tin tưởng các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII trên từng lĩnh vực công tác, hoạt động của mình sẽ nỗ lực thực hiện tốt Chương trình hành động đã hứa trước cử tri trong quá trình vận động bầu cử; thường xuyên liên hệ, lắng nghe và nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn tới./.

