Sức xuân với khát vọng hùng cường và thịnh vượng

Qua một mùa đông lạnh giá, ẩm ướt và âm ỉ tích nhựa nuôi mầm để xuân về là tưng bừng tươi nở. Một sức sống tràn trề: Sức xuân! Sức xuân của thiên nhiên đua nhau đâm chồi non, lộc biếc, sức xuân của lòng người hân hoan phơi phới như được tiếp thêm một sức mạnh nội sinh, nội lực. Tất cả đều với một khát vọng phát triển. Xuân Nhâm Dần 2022 với thế mạnh hùng cường đạt được trong năm Tân Sửu có ý nghĩa lịch sử đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt quốc gia như nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” đã nhận được sự đồng tình cao và làm nức lòng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

TP Thanh Hóa hôm nay. Ảnh: Minh Hiếu

Nhớ lại cách đây 60 năm, lời chúc Tết của Bác Hồ năm Nhâm Dần 1962 lúc cả nước ta đang dồn hết sức lực, miền Bắc chi viện cho miền Nam để đánh thắng giặc Mỹ với phong trào thi đua lập công. Bác chúc: “Chúc miền Bắc thi đua phấn khởi – Bốn mùa hoa Duyên Hải, Đại Phong – Chúc miền Nam đấu tranh tấn tới – Sức triệu người hơn sóng biển Đông”. Xuân Nhâm Dần đã mang trong mình nội lực phát triển to lớn như thế mãnh hổ. “Khát vọng phát triển” là cụm từ được ghi rõ trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc”. Nói đến khát vọng phát triển là nói đến khát khao cháy bỏng xây dựng đất nước, khát vọng không phải là tham vọng càng không phải là ảo vọng tức là mơ mộng những gì cao xa mà thực tế không thể nào vươn tới được, mà đó chính là những mục tiêu đặt ra để phấn đấu thành công và chắc chắn sẽ thành công.

Năm Tân Sửu 2021 là một năm đất nước ta có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Đó là năm mà chúng ta đã tổ chức thành công rực rỡ có tiếng vang lớn: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chính hai sự kiện này có vai trò rất quan trọng chắp cánh cho tầm vóc và lợi thế của đất nước ta vươn lên từ bệ phóng của một quốc gia đã ghi danh vào truyền thống lịch sử với bao chiến công oanh liệt chống giặc ngoại xâm. Nay lại vững chãi xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và bảo vệ vững chắc thành trì hòa bình với một tầm nhìn phát triển trong tương lai. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thể hiện rõ trong các mục tiêu: “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Năm Tân Sửu cũng là năm đất nước trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt do đại dịch COVID-19. Hơn bao giờ hết, trong hoàn cảnh nghiệt ngã chưa từng có này, tình cảm, tình thân, tình nghĩa đồng bào của dân tộc cùng chung bọc trứng mẹ Âu Cơ, cùng chung nòi giống “Con Lạc, cháu Hồng” lại đồng tâm, sát cánh, bền lòng bên nhau để chống dịch với truyền thống ngàn đời sẻ chia: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương – Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Sức xuân Nhâm Dần năm 2022 đã được thử thách và nhân lên gấp bội, sức xuân đó mở ra bao khát vọng. Khát vọng vừa là mục tiêu vừa là động lực trong đời sống văn hóa tinh thần, lý tưởng cao đẹp. Khát vọng không chỉ phát triển các chương trình hành động vĩ mô mà nó được kết nối được lan tỏa từ những hành động việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày. Khát vọng xây dựng, phát triển hùng mạnh không phải đến bây giờ chúng ta mới đặt ra mà đã hình thành, phát triển đồng hành với chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ hàng nghìn năm. Tiếp nối giống nòi, kế thừa và phát huy tinh thần khát vọng của tổ tiên, ông cha, ngày nay khát vọng ấy được nâng lên một tầm cao mới, phù hợp với xu thế thời đại về điều kiện, vị thế uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

Sức xuân Nhâm Dần mở ra bao bước chuyển vượt bậc, qua gian khó càng tôi luyện thêm sức mạnh dẻo dai can trường. Các nhà máy, cơ sở sản xuất qua những biến cố lớn lao của đại dịch COVID-19 đã dần trở lại hoạt động trong một tình thế hoàn cảnh chủ động mới, bình thường mới. Những người công nhân đứng máy thực hiện giãn cách đúng quy định lại hòa vào nhịp sản xuất không ngừng của những cỗ máy tự động, tiếng thoi đưa nhịp nhàng dệt nên những tấm vải, dệt nên những niềm tin, dệt nên những hy vọng với nụ cười trên ánh mắt bừng sáng lan tỏa tình yêu cộng đồng thân thiết sau tấm khẩu trang - tấm lá chắn mềm kỳ diệu. Sức xuân Nhâm Dần với những “thiên thần áo trắng” như sắc hoa mơ trắng xuân về trên biên cương Tổ quốc của ngành y đã làm nên bao kỳ tích từ bàn tay người thầy thuốc, tấm lòng từ mẫu và cả trí tuệ sáng tạo trong y học áp dụng vào thực tiễn một cách sống động, có hiệu quả cao, đã từng bước đẩy lùi đại dịch. Một sự miễn dịch từ “vắc-xin ý thức” của toàn dân và “vắc-xin tình thương” của cộng đồng xã hội, dù phải giãn cách về vị trí thì lại càng xích lại gần nhau, đồng sức đồng lòng trong tình cảm. Sức xuân Nhâm Dần càng tô thắm sắc áo xanh của bộ đội như sắc xanh chồi non lộc biếc, sắc áo vàng như cánh hoa mai của công an – những lực lượng luôn đi đầu trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt chống bão lũ, chống đại dịch và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên biên giới, biên cương hải đảo. Bao tấm gương sáng dám hy sinh thân mình không quản hiểm nguy gian khó trở thành niềm tin cậy điểm tựa của Nhân dân.

Theo quy luật biến đổi của tự nhiên, đông tàn thì xuân tới và mỗi mùa xuân đều có sự đổi thay sự phát triển mới. Cây cối cảnh vật không ngừng sinh sôi nảy nở. Người già thêm tuổi thêm trải nghiệm, kinh nghiệm sống. Lớp trẻ thêm tuổi thêm sức xuân, sức mới. Xuân đồng nghĩa với trẻ và tươi, một sự tươi tắn rạo rực mới mẻ. Xuân này tôi trở lại đồng quê, những làng quê yên bình có vẻ tĩnh lặng hơn, đằm thắm hơn. Một tâm thế bình an mà âm thầm vươn lên vững chãi. Một tâm thế kiên định chủ động giao cảm với thiên nhiên với con người, với một nhiệt huyết nồng ấm. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã chợt len vào sự vô cảm, trầm cảm. Một vùng nông thôn mới khoác lên bộ áo mới với gương mặt ấm no và ngời sáng. Ngời sáng cả những con đường hoa chạy dọc trong làng. Ngời sáng cả màu vàng của cánh đồng lúa trải rộng mênh mông xen dọc những đường kênh dẫn nước thủy lợi như những mạch máu căng phồng nuôi cơ thể cánh đồng hồng hào phù sa màu mỡ. Tôi lại một mình đứng trước biển trước mênh mông đại dương mà không có cảm giác cô độc. Trước mặt tôi là những đoàn tàu đánh cá phấp phới quốc kỳ đỏ thắm, ngư dân vừa bám biển sản xuất vừa bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Chợt một câu hò kéo lưới vang lên: “Hò dô... Hò dô...” theo nhịp điệu khỏe khoắn trong ánh bình minh nổi rõ những bắp tay, vồng ngực cuồn cuộn. Đó là tâm thế vững chãi, sức khỏe tinh thần phóng khoáng, sức khỏe con người vạm vỡ làm chủ biển khơi, làm chủ cuộc đời. Vẫn biết còn bao cảnh ngộ đau thương mất mát trải qua đại dịch, song vòng tay đất nước, vòng tay cộng đồng đã ôm trọn và truyền thêm sức mạnh của niềm tin, tình tương thân tương ái: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tết này là tết sẻ chia.

Những ngày cuối năm các hoạt động ngoại giao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nâng tầm vóc vị thế đất nước ta lên một tầm cao mới trong xu thế phát triển hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết rất hay về trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc của thời đại Hồ Chí Minh mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” đó là: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Tôi lại nghĩ về hình tượng cây tre Việt Nam mang trong mình bao phẩm chất đó là kiên cường, bền chặt, xanh tươi tiếp nối thế hệ “Tre già măng mọc”. Những lũy tre xanh bám chắc che chắn xóm làng, những ngọn tre vít võng nâng tiếng sáo diều, chao cánh võng ru. Cây tre thật uyển chuyển dẻo dai, tích hợp bao minh triết sống, phẩm chất sống chủ động trong mọi tình thế khó khăn để vươn lên, để bền chặt tựa vào nhau thủy chung son sắt. Đó chính là sức xuân, sức mạnh trường tồn ngàn đời của dân tộc.

Sáng xuân nay, đường xuân đã mở. Dải đất hình chữ S thân yêu như một dải lụa đào mềm mại và bền chắc dệt nên bao vẻ đẹp của truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa bao đời nay. Con đường số một như sợi dây đàn bầu rung lên bao âm vực bổng trầm thật da diết, thật lay động thật rung cảm chứa chan. Đó chính là hồn dân tộc, hồn xuân ngân lên, vang xa, lan tỏa ước vọng vô biên: Sức xuân với khát vọng phát triển hùng cường và thịnh vượng...

Tùy bút của Nguyễn Ngọc Phú