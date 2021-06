Sức lan tỏa từ Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang triển khai sâu rộng đến từng đơn vị, doanh nghiệp (DN). Nhờ đó khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), góp sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức (người bên phải) với sáng kiến “Cải tiến hệ thống lọc và thu hồi sơn tĩnh điện Selon”.

Trung bình mỗi năm, bộ phận sơn tĩnh điện của Công ty (CT) CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức (Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa) sử dụng tới 100 tấn bột sơn. Trước đây, hệ thống phun sơn cũ chỉ thu hồi tối đa được khoảng 30% lượng sơn phát tán ra ngoài, số còn lại được tích trong bể chứa chất thải. Điều này khiến CT vừa tốn kém chi phí xử lý chất thải, trong khi môi trường xung quanh vẫn bị ảnh hưởng. Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu, ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc CT CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức đã đưa ra sáng kiến “Cải tiến hệ thống lọc và thu hồi sơn tĩnh điện Selon”. Với phương án là thiết kế cải tiến hệ thống lọc bụi và thu hồi sơn Selon mới và cải tiến nâng cấp lại 2 bộ cũ, hệ thống mới sử dụng 16 túi vải lọc chuyên dụng; có hệ thống van điều áp, bảng mạch điều khiển van xả khí tự động rũ sạch bụi ở túi lọc; máng và thùng tủ thu hồi sơn. Đến nay, sau 2 tháng đưa vào áp dụng thực tế, sáng kiến đã giúp thu hồi gần 100% lượng sơn phát tán, tiết kiệm nhân công thu dọn, xử lý môi trường; cải thiện môi trường làm việc; giúp làm lợi cho CT khoảng 300 triệu đồng/năm.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cung ứng nội thất trường học, văn phòng, gia đình cao cấp, những năm qua công đoàn cơ sở CT CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Thời gian qua, ban lãnh đạo CT và ban chấp hành công đoàn cơ sở đã tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm hưởng ứng chương trình. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch công đoàn CT cho biết: Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, công đoàn CT CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức đã phối hợp với ban giám đốc DN xây dựng, ký kết kế hoạch thực hiện chương trình, với mục tiêu đánh giá, thẩm định sáng kiến; có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đoàn viên, người lao động tham gia. Chương trình đã thu hút được được sự tham gia nhiệt tình của các đoàn viên, người lao động và đã có 32 sáng kiến, giải pháp hữu ích được đề xuất, áp dụng vào thực tiễn sản xuất; trong đó có 3 sáng kiến được LĐLĐ tỉnh đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Các sáng kiến đã không tốn chi phí đầu tư, mà còn giúp DN tiết kiệm được các chi phí trong sản xuất, cải thiện môi trường làm việc, điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh cho biết: Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chương trình “75 nghìn sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trở thành một đợt thi đua chuyên đề, góp phần khơi dậy những ý tưởng sáng tạo trong đội ngũ CNVCLĐ, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả công việc, chia sẻ khó khăn với đơn vị, DN để từng bước ổn định, phát triển. Do vậy, ngay khi phát động, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các công đoàn ngành, công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động hưởng ứng, đề ra mục tiêu cụ thể trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, DN. Bên cạnh đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền để vận động đoàn viên tham gia thông qua nhóm zalo, facebook tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến, phối hợp với bộ phận chuyên môn đánh giá, thẩm định và hỗ trợ đoàn viên cập nhật vào phần mềm. Qua đó, chương trình đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp và đã có nhiều sáng kiến có hiệu quả thiết thực, có tính ứng dụng cao góp phần tăng doanh thu, uy tín cho DN, mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Với sự triển khai đồng bộ, sự vào cuộc trách nhiệm của công đoàn các cấp, sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên nên số lượng sáng kiến gửi về ban tổ chức đã vượt xa so với mục tiêu. Những ý tưởng sáng tạo đều xuất phát từ nỗ lực chinh phục khó khăn trong sản xuất của người lao động. Các nội dung sáng kiến đa dạng trên mọi lĩnh vực ngành, nghề; nhiều sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất có giá trị làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, sáng kiến vì cộng đồng... Sau gần 3 tháng triển khai chương trình, tỉnh Thanh Hóa đã có 30.257 sáng kiến tham dự chương trình, đứng thứ hai toàn quốc.

Có thể khẳng định, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là phong trào lao động sáng tạo dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN; là đòn bẩy để người lao động phát huy mọi khả năng, làm việc tận tâm, cùng nhau tư duy để biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm vận hành sản xuất an toàn, thực hành tiết kiệm, phát huy nhiệt huyết và sáng tạo... để cống hiến không ngừng cho cơ quan, đơn vị, DN phát triển, lớn mạnh.

Bài và ảnh: Đức Thắng