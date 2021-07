Sơ kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm

Sáng 6-7, Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ XDCS&THQCDC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh phát biểu gợi mở các nội dung thảo luận tại nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí Thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; ban hành các văn bản tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện và THQCDC ở cơ sở.

Bệnh cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI, gắn với công khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các khoản phải thu, kế hoạch thu, chi ngân sách của địa phương để Nhân được biết, được bàn, tham gia ý kiến.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện tốt QCDC, thông qua việc công khai, minh bạch tài chính, tài sản, các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2021 có 14/14 doanh nghiệp nhà nước, 390/393 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức được hội nghị người lao động; có 14 doanh nghiệp nhà nước và 475 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức được hội nghị đối thoại tại nơi làm việc.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn; các vấn đề phát sinh ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung giải quyết kịp thời, không phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC.

Các đại biểu cũng tập trung bàn các giải pháp về triển khai thực hiện nhiệm vụ XDCS vững mạnh, toàn diện và THQCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong đó, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp tiếp tục nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở; triển khai thực hiện tốt hơn nữa QCDC ở xã, phường, thị trấn, cũng như phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC...

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC của các cấp, các ngành thời gian qua.

Đồng chí khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, song với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; đặc biệt là sự tin tưởng, tín nhiệm, đồng tình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả và có nhiều sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, do đó đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hạn chế tối đa sự lây nhiễm ra cộng đồng. Đồng thời, làm tốt công tác khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt 8,66%, cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố; văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Đặc biệt là tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong các lần bầu cử từ trước tới nay. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã phân tích làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế.

Cùng với đánh giá cao kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh cũng phân tích làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC của một số các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện và THQCDC ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, cũng như tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh phát biểu chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC tỉnh lưu ý: Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư sản xuất, kinh doanh; rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định, hương ước, quy ước ở các thôn, bản, khu phố.

Phát huy tốt vai trò của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ hoà giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện QCDC.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có những biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại với người dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tồn đọng ở cơ sở, tránh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, nhất là tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm, chủ động phương án xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là sẵn sàng các phương án tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh - trật tự”; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây mất ổn định tình hình cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ XDCS& THQCDC ở các địa phương, đơn vị.

