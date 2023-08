Sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự

Chiều 17-8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện các quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các sở, ban ngành cấp tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Sau 1 năm thực hiện các quy chế phối hợp, Công an tỉnh và 15 sở, ban, ngành cấp tỉnh đã thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tỉnh hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn; thẩm định, đánh giá tác động về ANTT đối với các dự án đầu tư; phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; phối hợp thanh tra, kiểm tra, phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vi phạm, sai phạm của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; phối hợp xử lý, giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT và phát động sâu rộng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong quá trình phối hợp, Công an tỉnh đã tham mưu cho các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh đạt được trong 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, nhất là những nguyên nhân chủ quan.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Công an tỉnh và các ban, sở, ngành liên quan; cấp ủy, chính quyền các địa phương, trực tiếp là các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Công an tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục bám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung các quy chế phối hợp đã ký kết.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chứ không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an. Vì vậy, trên cơ sở Quy chế phối hợp đã ký kết, từng ban, sở, ngành phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, bước đi cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp công tác phối hợp, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT. Chủ động trao đổi thông tin, nắm, dự báo, phân tích, đánh giá sát, đúng tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, gắn với phát triển kinh tế - xã hội...

Tăng cường công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; khai thác và phát huy có hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Lực lượng công an phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo ANTT... Chủ động phối hợp, hướng dẫn các ban, sở, ngành, chính quyền các cấp trong rà soát, đánh giá, lựa chọn xây dựng các mô hình tự quản về ANTT phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

Lãnh đạo các ban, sở, ngành, các địa phương cần nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới. Công an huyện và lãnh đạo các địa phương cần học tập quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và các sở, ban, ngành để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Công an nhân dân và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa tiếp tục rèn luyện, phấn đấu; gương mẫu, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm và danh dự cao quý của người chiến sĩ Công an Nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Minh Hiếu