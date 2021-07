Sinh hoạt chuyên đề: Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ

Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức rõ điều này, nhiều chi bộ trong các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách của đảng viên để tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao.

Chi bộ Khối Quản lý viễn thông Thanh Hóa (Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa) tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư mở rộng mạng lưới, đảm bảo năng lực hạ tầng phát triển khách hàng trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và gần nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XX, trọng tâm là Chương trình số 13-CTr/ĐUK ngày 17-4-2021 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 2-2-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Hướng dẫn cụ thể quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ”, các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các đồng chí cấp ủy viên được phân công nhiệm vụ theo dõi, dự sinh hoạt với các chi bộ; định hướng, gợi mở cho các chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp đồng thời chỉ đạo và yêu cầu các chi bộ xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Với cách làm trên, chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong khối từng bước được nâng cao. Trong cụm số 1 (các đơn vị kỹ thuật - kinh tế), từ sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, 100% cấp ủy cơ sở và các chi bộ đã thực hiện đúng chế độ sinh hoạt định kỳ; có khoảng 90% các chi bộ đã quan tâm tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, trong đó, có 7/14 đảng bộ đã chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Còn tại cụm số 2 (các đơn vị văn hóa - xã hội) gồm 14 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối, từ sau đại hội đến hết quý I-2021, có 34,5% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 - 2 lần; 52,9% chi bộ tổ chức sinh hoạt từ 4 lần trở lên.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề tại các đơn vị tập trung vào: học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu các công trình khoa học; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị... Sau khi các chuyên đề được đưa ra nghiên cứu, thảo luận, bàn bạc giải pháp, đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được đánh giá là một trong những đơn vị đã triển khai thường xuyên và hiệu quả sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Đỗ Xuân Trường, bí thư chi bộ, chi cục trưởng cho rằng: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề khi có hướng dẫn cụ thể của Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh trở nên dễ dàng hơn đối với cấp chi bộ. Từ năm 2018 đến nay, chi bộ đã tổ chức 14 cuộc sinh hoạt chuyên đề, bình quân mỗi quý sinh hoạt chuyên đề 1 lần. Chi bộ phân công cho đảng viên đăng ký lựa chọn chủ đề sinh hoạt để chi bộ thống nhất thông qua và xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề báo cáo đảng ủy theo dõi, chỉ đạo. Nhiều chuyên đề do chi bộ chi cục triển khai thời gian qua như: “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản”; “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản tại Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản”; “Nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm”... đã góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

Trong khi đó, tại Chi bộ Khối Quản lý viễn thông Thanh Hóa thuộc Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, bí thư chi bộ cho biết: “Dựa vào chức năng, nhiệm vụ được giao và các vấn đề quan trọng trong từng thời điểm, chi bộ lựa chọn nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Bằng việc phát huy quy chế dân chủ, các buổi sinh hoạt này được đảng viên trong chi bộ tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được Chi bộ Khối Quản lý viễn thông Thanh Hóa tổ chức linh hoạt dưới cả 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến”. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, việc tổ chức sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến góp phần phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phù hợp với tính chất công việc ở đơn vị.

Đánh giá chung về hiệu quả tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các TCCSĐ trực thuộc, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Thanh Hóa nhận xét: Sinh hoạt chuyên đề đã được nhiều TCCSĐ trong khối quan tâm thực hiện, nhất là trong các ban Đảng, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể. Nội dung sinh hoạt hằng năm được Đảng bộ Khối định hướng, đồng thời các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn nội dung phù hợp. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số cấp ủy đảng trong khối chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chưa coi trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Số lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề trong khối doanh nghiệp còn ít và không thường xuyên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện tốt các quy định của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề cả về chế độ, quy trình, nội dung. Xem sinh hoạt chuyên đề là một trong những tiêu chí để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai