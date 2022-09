Siêu bão Noru hướng vào miền Trung, tuyệt đối không được chủ quan lơ là

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của hình thế thời tiết nên ngày 24 và 25- 9 ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa to tập trung vào đêm và sáng).