Sắc vóc mùa xuân – cơ đồ dân tộc!

Một góc TP Thanh Hóa.

Thế của dân tộc Việt Nam trên mọi bước đường phát triển, trong mọi hoàn cảnh lịch sử, luôn là “thế đạp bằng chông gai đi tới”. Để vận nước bay lên cùng sắc vóc mùa xuân và cơ đồ quốc gia - dân tộc sẽ mãi rạng rỡ như nắng xuân tươi mới!

Ai đó đã nói rằng, “bản chất cốt lõi của mùa xuân là niềm tin len lỏi giữa những sợi chỉ nỗ lực to lớn của con người”; và rằng “mùa xuân cũng là mùa của cơ hội và hành động”. Đó là mùa lý tưởng để gieo những hạt giống của ý tưởng và khát vọng, của lòng tận tụy và sự quyết tâm, của tri thức và hành động xuống mảnh đất cuộc đời. Đảng ta ra đời giữa mùa xuân. Và ngay từ “mùa xuân đầu tiên” ấy, Đảng ta đã gieo xuống mảnh đất mỡ màu của căm hờn và tranh đấu, những hạt mầm hy vọng về độc lập cho dân tộc, tự do cho Nhân dân. Để rồi, mỗi thành quả của 91 năm “đời ta có Đảng”, đã tạc nên một mùa xuân vĩnh hằng. Từ tuyệt vọng đến hy vọng; từ tro tàn đến lửa đỏ; từ chiến đấu đến chiến thắng; từ tiêu hủy đến dựng xây; từ nghèo nàn lạc hậu đến ấm no, hạnh phúc; từ tìm đường đi cho dân tộc đến khẳng định cơ đồ, vị thế quốc gia - dân tộc trên bản đồ phát triển nhân loại... Đó là hành trình khắc nghiệt nhưng vô hạn vinh quang. Để đến hôm nay, ngẫm lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta càng thấm thía và rất đỗi tự hào: “Đảng ta thật vĩ đại”!

Mùa xuân và mùa đông luôn tồn tại cạnh nhau. Quy luật kỳ lạ và kỳ diệu ấy của tự nhiên khi “áp” vào sự vận hành của xã hội, mới thấy được sự tương đồng tuyệt vời. Bởi, trên mỗi bước đường phát triển luôn có thời cơ và cả nguy cơ. Nhưng suy cho cùng, dẫu là thời cơ hay nguy cơ thì cái trục chính của con đường vẫn là tiến về phía trước. Và Việt Nam chính là một ví dụ điển hình về việc biến “nguy” thành “cơ”, hay biến thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19, trở thành cơ hội để khẳng định tầm vóc, vị thế và uy tín quốc gia - dân tộc ta trên trường quốc tế. Khi cả thế giới còn say sưa với những kỳ vọng cho năm 2020, thì Việt Nam đã nằm ngay giữa vòng xoáy dịch bệnh. Để rồi, cách ứng phó của nước ta, cho đến thời điểm này, vẫn được nhiều quốc gia đánh giá là một hình mẫu hay một mẫu mực đáng để tham khảo.

Người ta đã đưa ra khái niệm “Chỉ số niềm tin”. Nhưng liệu có cuốn từ điển nào trên thế giới này có thể lý giải cặn kẽ, tường tận, sâu sắc và thuyết phục cho khái niệm mang mấy phần cảm tính ấy? Vậy thì, hãy nhìn vào các chính sách hỗ trợ đồng bào ta trở về nước, hay giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội, để thêm một lần khẳng định bản chất nhân văn – nhân ái của Đảng ta, chế độ ta và dân tộc Việt Nam ta. Đặc biệt hơn, bởi đại đa số Nhân dân đã đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào các quyết sách lãnh đạo của Đảng và các giải pháp ứng phó quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ. Cho nên, chính sức mạnh niềm tin trở thành nhân tố quyết định nhất cho thắng lợi của Việt Nam trong cuộc chiến chống “giặc Corona”.

Đại dịch COVID-19 không chỉ là một loại dịch bệnh. Nó còn ví như một loại “virut đổi màu”, có khả năng nhuộm cái sắc ảm đạm lên mối quan hệ giữa người với người, giữa các quốc gia với nhau và mở rộng biên độ lớn nhất ra các khu vực, các châu lục với phần còn lại của thế giới. Đặc biệt, việc chia sẻ vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh lúc này không còn là vấn đề của kinh tế hay chính trị, mà đã trở thành vấn đề thuộc về đạo đức, văn hóa và các chuẩn mực giá trị chung của loài người. Để rồi, thay vì tìm được tiếng nói chung, xoa dịu bất đồng, kéo gần khoảng cách, thì nhân loại đang để cho “kẻ thù vô hình” ấy dẫn dắt, gặm nhấm, bào mòn sự nhẫn nại và nhân lên sự kỳ thị, nghi kỵ, ích kỷ. Thậm chí, đáng sợ hơn, nó đang hủy hoại, tàn phá niềm tin giữa người với người, quốc gia với quốc gia. Khi mà thế giới vẫn đang loay hoay tìm cách hàn gắn lại các mối rạn nứt và tìm cách đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng; thì “Chỉ số niềm tin” vẫn là bệ đỡ để Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Song, “Chỉ số niềm tin” không phải “khuôn vàng thước ngọc”, càng không bỗng dưng mà có. Nó là thành quả được đúc kết bằng máu, bằng trí tuệ, bản lĩnh, năng lực của người được giao sứ mệnh chèo lái con thuyền dân tộc, đã kinh qua vô vàn thử thách cam go nhất. Để rồi, đến lượt nó, “Chỉ số niềm tin” lại tạo động lực để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi người và nhân lên sức mạnh đoàn kết cộng đồng – dân tộc to lớn. Sức mạnh của tinh thần, cốt cách dân tộc ta và trí tuệ, năng lực “truyền lửa” của Đảng ta – đó là hai mệnh đề của một chân lý đã được minh chứng. Rằng, ánh sáng chói lọi của sự đồng lòng có thể soi rọi đến tận cùng bóng tối, để làm ấm lại mọi băng giá của chiến tranh, đau khổ, lầm than, lạc hậu, đói nghèo. Ánh sáng ấy đã dẫn dắt cả dân tộc ta đi qua 91 mùa xuân để gặt về mùa vàng của “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Có một học giả phương Tây đã kinh ngạc mà thốt lên rằng, không có nhiều quốc gia trên thế giới dám đặt hai từ “Hạnh phúc” ngay dưới Quốc hiệu. Một đất nước dù vẫn thuộc nhóm nước có mức thu nhập trung bình thấp, nhưng lại nằm trong top đầu thế giới về chỉ số hạnh phúc. Nếu độc lập luôn là mục tiêu tối thượng cần giành được và giữ lấy; tự do là đích đến hay là đòi hỏi tất yếu cho sự phát triển toàn diện của con người và là nền tảng cho sự tiến bộ xã hội; thì hạnh phúc là khát vọng vươn tới và là mục đích cuối cùng của độc lập, tự do. Hạnh phúc ấy quý giá vô cùng, bởi nó được đánh đổi bằng cả thế kỷ dân tộc ra trận: trận chiến với giặc ngoại xâm và trận chiến với nghèo nàn, trì trệ. Hạnh phúc ấy có đôi khi lại giản dị quá đỗi, ví như chuỗi ngày bình yên khi thế giới vẫn quay cuồng trong dịch bệnh. Việt Nam - một quốc gia hạnh phúc!

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và dìu dắt Đảng ta – lúc sinh thời luôn có niềm tin tưởng tuyệt đối vào phẩm giá, tính hướng thiện, sức mạnh và năng lực sáng tạo vô tận của con người. Đặc biệt, tình yêu thương con người, khao khát giải phóng con người đã trở thành mục tiêu, lý tưởng và là điểm tựa cho ý chí, hành động của Người. Người khẳng định: “Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Bởi vậy, mong muốn của Người là xây dựng một nhà nước phản ánh những giá trị tiến bộ và nhân văn của thời đại: Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân!

Đảng ta từ khi ra đời đến nay, luôn cầm vững bánh lái con thuyền dân tộc đi theo hướng ánh sáng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường có thể giải phóng con người một cách triệt để nhất, nhân văn và nhân bản nhất. Bởi, con đường ấy đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển, với tư cách vừa là mục tiêu cao cả, vừa là động lực lớn lao – lực lượng khổng lồ của cách mạng. Đồng thời, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo cho mọi sự phát triển. Để rồi, thắng lợi của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 1945 -1975 cũng chính là thắng lợi của ý chí độc lập, khát vọng tự do và khát khao hạnh phúc của mỗi người dân và của cả dân tộc.

Sứ mệnh lịch sử cao cả - cũng đồng thời là bản chất cách mạng, bản chất nhân văn - của Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo cuộc đấu tranh giành, giữ nền độc lập của dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Đồng thời, xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Suốt 91 năm chèo lái con thuyền dân tộc, Đảng ta luôn tỏ rõ trí tuệ thanh xuân, cốt cách và bản lĩnh được tôi luyện qua máu lửa. Tầm vóc, ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuộc “đại kiến tạo” đất nước mang tên Đổi mới, là minh chứng thuyết phục nhất cho phẩm giá và tài năng của người lãnh đạo. Bằng bản lĩnh và trí tuệ, sáng suốt và quyết đoán, bài bản và năng động; đồng thời, đứng vững trên đôi chân của truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai, Đảng ta đã lãnh đạo, dẫn dắt Nhân dân ta đi qua 35 năm, với vô vàn thách thức liên hệ đến vận mệnh hay sự tồn – vong của quốc gia – dân tộc. Để rồi, thành quả lớn lao từ quá trình ấy đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thêm một lần khẳng định tại sự kiện trọng đại – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam - rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”!

Quả thật, có lẽ chưa khi nào mà khát vọng dựng xây một nước Việt Nam hùng cường lại trở nên cháy bỏng, thôi thúc và hiệu triệu ý chí – tinh thần dân tộc một cách mạnh mẽ như lúc này. Dẫu hành trình hướng về tương lai vẫn đầy thách thức, nhưng tin tưởng rằng, mùa xuân sẽ lại về cùng hơi ấm, ánh sáng và hoa trái. Bởi mùa xuân chỉ trao cơ hội cho một trí tuệ luôn sẵn sàng, một tầm nhìn rộng mở, một khát khao vượt lên lẽ thông thường, một sức mạnh được đan kết bằng vô vàn trợ lực, một lý tưởng được dẫn dắt bằng ánh sáng của đạo đức, tiến bộ và văn minh. Bằng uy tín, kinh nghiệm và nhất là sự thống nhất của “ý Đảng - lòng Dân”, Đảng ta đang tiếp tục truyền cảm hứng để khơi dậy nguồn nội lực khổng lồ của tinh thần Việt Nam, trí tuệ Việt Nam được thể hiện đậm đà ở tinh thần yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo. Từ đó, tạo ra thế và lực mới, đưa cả dân tộc ta bước vào cuộc trường chinh mới: cuộc trường chinh hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng - hạnh phúc, để làm rạng rỡ cơ đồ nghìn năm của cha ông ta!

Lê Dung