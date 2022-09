Rà soát việc thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Chiều 20-9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị làm việc về tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp tại địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN).

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, các thành viên tổ công tác.

Hiện nay, trên địa bàn KKTNS&CKCN có 700 dự án đầu tư, trong đó có 188 dự án đầu tư thứ cấp thuê đất trực tiếp với nhà đầu tư hạ tầng và 512 dự án đầu tư kinh doanh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất. Hiện có 122 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, với diện tích 2.170,63 ha; 390 dự án đã được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, với diện tích đã giao 3.855,9 ha.

Trong số 122 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, có 48 dự án đang trong quá trình hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất, với diện tích 921,44 ha; 69 dự án đã hết hạn hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất, với diện tích 1.240,8 ha; 5 dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư đã có văn bản xin chấm dứt dự án với diện tích 8,39 ha.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp báo cáo tình hình triển khai dự án.

Đối với 390 dự án đã được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, có 298 dự án đã hoàn thành và đi vào vận hành, khai thác, với diện tích 2.926,92 ha; 39 dự án đang trong tiến độ thực hiện, với diện tích 853,3 ha; 53 dự án chậm tiến độ thực hiện, với diện tích 75,73 ha.

Giải trình những vướng mắc, khó khăn dẫn đến tình trạng chậm tiến độ đầu tư ở một số dự án, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS&CKCN, cho biết: Đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, nguyên nhân chủ yếu là do những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Ngoài những khó khăn do tình trạng chưa thống nhất về cơ chế, chính sách GPMB, thì còn có nguyên nhân quan trọng do các ngành, các cấp đang còn lúng túng trong việc hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quy trình bồi thường, GPMB đối với các dự án tại các phân khu chức năng trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thi công chủ yếu do một số dự án, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các hạng mục chính của dự án. Tuy nhiên, còn một số hạng mục công trình phụ trợ, chủ đầu tư chưa xây dựng hoàn thành theo tổng mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt. Do vậy, dự án chậm tiến độ theo quy định của pháp luật đất đai. Các dự án này chủ yếu là các dự án đầu tư về lĩnh vực thương mại - dịch vụ, du lịch. Với một số dự án, chủ đầu tư khi đăng ký mục tiêu đầu tư chưa nghiên cứu kỹ thị trường đầu ra và hiện nay không phù hợp với nhu cầu thực tế, không đem lại hiệu quả khi tiếp tục đầu tư dự án. Do vậy, nhà đầu tư thực hiện khảo sát lại để chuyển hướng đầu tư.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phát biểu về nội dung liên quan đến công tác GPMB.

Từ những vướng mắc, khó khăn được nêu, Ban Quản lý KKTNS&CKCN đề xuất tổ công tác báo cáo, đề xuất UBND tỉnh sớm phê duyệt các phân khu chức năng (đặc biệt là các phân khu đô thị) nhằm làm cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, sớm có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khu chức năng của Khu Kinh tế Nghi Sơn, làm cơ sở để đơn vị hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện hồ sơ thủ tục và triển khai dự án; tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương nơi có khu kinh tế và các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc kéo dài qua nhiều năm để bàn giao mặt bằng triển khai các dự án. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn KKTNS&CKCN.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên của tổ công tác đã phát biểu, phân tích thêm những vướng mắc dẫn đến tình trạng chậm được giao đất, thuê đất dự án. Đồng thời, kiến nghị thêm một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị chi tiết của Ban Quản lý KKTNS&CKCN trong việc rà soát tình hình triển khai các dự án thuộc địa bàn do đơn vị quản lý. Tuy nhiên, với yêu cầu cao của tổ công tác khi thực hiện công tác giám sát nội dung này, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý KKTNS&CKCN nghiên cứu các góp ý của tổ công tác để hoàn thiện báo cáo. Trong đó, làm rõ hơn nguyên nhân khiến 122 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất và đề xuất hướng xử lý cụ thể. Trong đó, nêu rõ dự án nào sẽ tiến hành thủ tục thu hồi để kêu gọi các nhà đầu tư khác.

Với 390 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá với số lượng 53/390 dự án chậm tiến độ là một tỷ lệ thấp. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu làm rõ 53 dự án chậm tiến độ này đang vi phạm mức độ nào và các kiến nghị của chủ đầu tư. Báo cáo hoàn chỉnh yêu cầu gửi về tổ công tác trước ngày 25-9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cũng đã trả lời, giải quyết đối với từng kiến nghị cụ thể của Ban Quản lý KKTNS&CKCN. Đặc biệt là việc vận dụng chế độ sử dụng đất theo điều 151 Luật Đất đai năm 2013 đối với các dự án tại khu công nghiệp chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên phải lấy yếu tố năng lực tài chính của chủ doanh nghiệp làm điều kiện tiên quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo sức lan tỏa trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên tổ công tác khảo sát tình hình triển khai Trường mầm non Pink house tại phường Nguyên Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên tổ công tác khảo sát tình hình triển khai Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn tại xã Trúc Lâm.

Trước khi tiến hành cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên tổ công tác đã đi khảo sát tình hình triển khai, thi công tại một số dự án: Trường mầm non Pink house tại phường Nguyên Bình; nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn tại xã Trúc Lâm, Kho xăng dầu Petrolimex Thanh Hóa và Kho xăng dầu Hải Hà Nghi Sơn tại xã Hải Yến, khu công nghiệp số 4 và khu công nghiệp số 6, Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Minh Hằng