Quyết tâm thực hiện tốt "nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID -19 vừa phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 2-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong tỉnh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 44 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành các chỉ thị, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang được triển khai quyết liệt, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đang tập trung tháo gỡ, khắc phục các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thị trường hàng hóa tết khá phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, hoạt động mua bán đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, song giá cả cơ bản giữ ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được tăng cường. Trong dịp tết năm nay toàn tỉnh có hơn 98.000 người được tặng quà theo chế độ, chính sách của Nhà nước, với tổng giá trị 59,6 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hơn 400 nghìn suất quà với tổng trị giá gần 220 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa đã được trao tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, giúp mọi người, mọi nhà đều được đón ếtt đầm ấm.

Cùng với công tác đảm bảo giao thông, điện, thông tin liên lạc và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi giải trí cũng được chuẩn bị chu đáo, phù hợp với tình hình dịch bệnh và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trong dịp tết đến, xuân về.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã làm làm rõ hơn những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID - 19, phòng, chống pháo nổ, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, giao nhận quân năm 2021 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Qua công tác nắm tình hình, có thể thấy trong những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh đều đạt được những kết quả rất khả quan. Những kết quả này, cùng với thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khơi dậy quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý tình hình vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Phải quyết tâm, quyết liệt thực hiện bằng được "mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch COVID - 19, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Nhưng phải đặt phòng chống dịch là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, vì chống dịch có thành công hay không liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và môi trường, điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng các kịch bản ứng phó với từng tình huống và diễn biến cụ thể của dịch bệnh, đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả. Cùng với đó, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân, phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển. Kiểm soát chặt chẽ thị trường hàng hóa, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Đặc biệt, các ngành, địa phương cần nắm bắt sát sao tình hình đời sống Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi giải trí phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Lực lượng quân sự, công an phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông cho Nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Dịp tết năm nay tình hình sản xuất, buôn bán, sử dụng các loại pháo hoa, pháo nổ có biểu hiện phức tạp hơn những năm trước, do vậy các lực lượng chức năng cần tập trung đấu tranh quyết liệt, hiệu quả hơn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động tết. Cùng với đó, phải khẩn trương triển khai ngay 2 nhiệm vụ quan trọng là công tác giao nhận quân năm 2021 và chuẩn bị tốt cho bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiếu