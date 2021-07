Quốc hội thảo luận tình hình KT-XH và phòng chống COVID-19

Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Quốc hội thảo luận về KT-XH, ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quốc hội cũng thảo luận nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu Quốc hội phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tránh, trùng lặp. Trong quá trình thảo luận, Đoàn Chủ tịch sẽ đề nghị các cơ quan của Chính phủ giải trình những vấn đề mà Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tại phiên họp này, đề nghị các đại biểu phát biểu theo các vấn đề đã được nêu trong các báo cáo của Chính phủ, các gợi ý thảo luận trong báo các cáo thẩm tra cũng như đóng góp ý kiến đối với nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước cũng như trên thế giới.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Là đại biểu đầu tiên phát biểu ý kiến, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) bày tỏ tán thành với báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách của Chính phủ, trong đó có nhiều thành tích đạt được rất đáng tự hào, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đại biểu cũng bày tỏ nhất trí cao với các phương án nhiệm vụ và 8 giải pháp mà Chính phủ đề ra cho 6 tháng cuối năm. Đại biểu ghi nhận Chính phủ đã có nhiều động thái tích cực kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ kinh doanh, phục hồi các hoạt động kinh tế; đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa các giải pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động.

Cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia cùng cả nước phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, đẩy mạnh công tác từ thiện, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia quyên góp nguồn lực đóng góp cho phòng chống dịch. Đáng chú ý, ngày 19/7, Hòa thượng Chủ tịch Giáo hội ban hành văn bản kêu gọi tăng ni, Phật tử thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về phòng chống dịch.

Mong Chính phủ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (đoàn Kiên Giang). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cho ý kiến về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (đoàn Kiên Giang) bày tỏ, Chính phủ đã xây dựng kế hoạch dựa trên việc phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những thành quả và hạn chế trong thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm 2016-2021 và bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu nhất trí với các giải pháp đề ra trong kế hoạch, đồng thời đề nghị Chính phủ cần linh hoạt có những giải pháp phù hợp với từng thời điểm phát triển cũng như chú trọng đến những lĩnh vực cần ưu tiên phát triển như CNTT để làm nền tảng đẩy mạnh phát triển kinh tế số.

Đối với khu vực Đông bằng sông Cửu Long, Đại biểu bày tỏ mong muốn Chính phủ quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông khu vực này để khai thác mạnh mẽ tiềm năng to lớn của vùng. Đại biểu lưu ý, trong kế hoạch phát triển thời gian tới, chưa có Dự án xây dựng cao tốc Kiên Giang-Hà Tiên-Rạch Giá, do đó đề nghị cần đưa Dự án này vào Kế hoạch, trước mắt có thể là đoạn Hà Tiên-Rạch Giá để kết nối với cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi.

Quốc hội cần giao cho Chính phủ được áp dụng những biện pháp chưa có Luật

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông) cũng bày tỏ đánh giá cao kết quả kinh tế-xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, nhất là việc thực hiện “mục tiêu kép”, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ… Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 đến nay, người dân và doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng lớn của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19, do đó đại biểu cho rằng kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh là yếu tố quan trọng và là mục tiêu lớn trong thời gian tới. "Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần có những biện pháp mạnh hơn nữa. Tôi cho rằng việc Quốc hội giao cho Chính phủ được áp dụng những biện pháp chưa có Luật là rất cần thiết”, Đại biểu Giang đề xuất.

Bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung báo cáo kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và các nhiệm vụ mà Chính phủ đã đề ra cho những tháng cuối năm 2021; Đại biểu Trần Văn Tiến (đoàn Vĩnh Phúc) cho rằng Chính phủ đã hết sức nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, qua đó “mục tiêu kép” ngày càng đạt được những kết quả tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đại biểu đề nghị, trong những tháng cuối năm 2021, Chính phủ cần tiếp tục quan tâm, tập trung vào ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19; chủ động điều hành chính tiền tệ, tài chính linh hoạt, hỗ trợ tích cực, hiệu quả người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như chú trọng tháo gỡ khó khăn về thể chế cho sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công;

Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cũng bày tỏ thống nhất cao với việc Quốc hội cho phép Chính phủ có những quyết định chưa có trong Luật để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đại biểu nhấn mạnh điểm sáng của kế hoạch kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả đạt và vượt kế hoạch, mặc dù hiện tại tỉ lệ tiêm vaccine của chúng ta còn thấp nhưng cử tri và người dân đều hy vọng với chiến lược vaccine của Chính phủ sẽ đạt được mục tiêu trong thời gian tới.

Là đại biểu đoàn Bắc Giang, địa phương vừa vượt qua đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng, Đại biểu Trần Văn Lâm trân trọng chuyển những tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của cử tri, nhân dân Bắc Giang đến với người dân cả nước, với các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã giúp đỡ Bắc Giang trở về với trạng thái bình thường. “Tôi đồng tình với việc Quốc hội trao “thượng phương bảo kiếm” cho Chính phủ “ra trận” để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tôi tin tưởng cuộc chiến chống dịch sẽ thành công”, đại biểu Lâm nói.

Đại biểu tỉnh Bắc Giang khẳng định phải khống chế dịch bệnh càng nhanh càng tốt, bày tỏ đồng tình, tuyệt đối tin tưởng vào các giải pháp của Chính phủ. Theo Đại biểu Lâm, phải tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế, mỗi doanh nghiệp cần chủ động thích ứng linh hoạt trong dịch bệnh, có như vậy sự phát triển trong quý IV mới là nền tảng để thực hiện tốt mục tiêu của cả năm 2021.

Rà soát sức chống chịu của doanh nghiệp để có biện pháp căn cơ

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Kạn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) phân tích, thời gian qua nhiều địa phương đã có nhiều biện pháp phù hợp, hạn chế tối đa khó khăn cho người dân. Tuy nhiên còn một số địa phương áp dụng biện pháp thái quá, ví dụ không cho xe chở nông sản đi qua dù đã có giấy kiểm dịch.

Đại biểu Thủy đánh giá cao việc Chính phủ đã sớm chỉ đạo các địa phương này có sự điều chỉnh phù hợp để bảo đảm chống dịch nhưng không “ngăn sông cấm chợ”. Bên cạnh đó, thái độ dứt khoát cùng biện pháp mạnh trên cả nước đã khiến người dân không còn coi thường dịch bệnh, thực hiện khai báo đầy đủ… Sự chấp nhận gian khổ hy sinh của lực lượng tuyến đầu, sự hy sinh, chia sẻ của các địa phương, các lực lượng quân đội, công an… đã hỗ trợ cho các tỉnh có dịch thêm sức mạnh để kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh. Không chỉ chung tay đóng góp về vật chất mà còn sự đồng lòng về tinh thần của mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp để chiến thắng đại dịch. Thời gian tới, đại biểu kiến nghị Chính phủ triển khai phần mềm liên thông để kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát sức chống chịu của doanh nghiệp để có biện pháp căn cơ trong thời gian sắp tới.

Triển khai đồng bộ hơn tự chủ đại học, dạy nghề

Đại biểu Lê Quân (đoàn Cà Mau). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Là đại biểu công tác trong ngành giáo dục, Đại biểu Lê Quân (đoàn Cà Mau), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng, thời gian qua, việc thực hiện tự chủ đại học và tự chủ các cơ sở dạy nghề đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu phát triển, vấn đề về tự chủ cần phải triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ hơn nữa; cần phải có sự thay đổi mạnh về tư duy, nhận thức trong vấn đề tự chủ đại học để giảm chi phí và nâng cao chất lượng giảng dạy; có chính sách tài chính thực sự hiệu quả, nhất là chính sách về học phí để nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm chất lượng đầu ra cũng như sự đóng góp của nguồn nhân lực sau đào tạo cho xã hội.

Cũng rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) tán thành với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp. Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm đến chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; về giáo dục đào tạo: Cần triển khai nhiều biện pháp kiên quyết để hoàn thành mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, ngay trong năm 2021 cần thực hiện triển khai sách giáo khoa mới rộng khắp tại các địa phương.

Thúc đẩy giải ngân gói 26 nghìn tỷ

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đề cập đến việc lập và triển khai các dự án đầu tư, Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi tường, đề cao tính thực chất của báo cáo, tránh những báo cáo đánh giá một cách hời hợt, manh tính hình thức, thiếu thực chất. Đồng thời, trong huy động các nguồn lực đầu tư cần phải có các giải pháp mang tính cụ thể; có căn cứ, có tính thuyết phục, có mục tiêu rõ ràng trong huy động vốn đầu tư thực hiện các dự án; tránh trình trạng đầu tư dàn trải, gây thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cũng bày tỏ nhất trí cao với các nội dung được Chính phủ trình Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, cho rằng những nội dung mà Chính phủ trình là khả thi, phù hợp, cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. Tuy nhiên, Chính phủ cũng cần có những hoạt động kiểm soát chặt chẽ trong quá trình triển khai các chính sách phòng chống dịch, tránh tình trạng bị trục lợi trong thực hiện chính sách. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa việc thúc đẩy giải ngân gói 26 nghìn tỷ để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng pháp luật…

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), các báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ và báo cáo thẩm tra cho thấy bức tranh toàn cảnh về tình hình đất nước thời gian qua và trong muôn vàn khó khăn, đất nước ta đã đạt được nhiều thành công. Phân tích những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước tác động tiêu cực đến kinh tế, sinh hoạt và sức khỏe nhân dân, Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm cập nhật, xây dựng các kịch bản về dịch bệnh và dựa vào các kịch bản đó xây dựng các chỉ tiêu, kịch bản cho sản xuất, cho phát triển kinh tế một cách hiệu quả, bền vững. Trước mắt cần tập trung mạnh ưu tiên nguồn lực để chống dịch và phải giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm đời sống nhân dân. Cần đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K+vaccine trong chống dịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chẩn đoán, khám chữa bệnh và thực hiện các hoạt động chỉ đạo khác về y tế; tổ chức các bệnh dã chiến với các tầng, tháp hiệu quả, khả thi trong điều trị dịch bệnh; tăng cường hơn nữa các hoạt động hội họp trực tuyến để bảo đảm giãn cách, giảm thiểu lây lan dịch bệnh;…

Đại diện cho đoàn TPHCM, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho biết, người dân TPHCM cảm nhận sâu sắc tình đồng bào, tình đồng chí của lực lượng tuyến đầu, tổ chức, người dân cả nước đã gửi đến, chia sẻ nguồn lực cùng Thành phố trong những ngày qua. Đại biểu cho rằng Nghị quyết phòng chống dịch vào trong Nghị quyết của Quốc hội là một trong những sáng kiến rất được ủng hộ.

Tận dụng tốt hơn vai trò của đô thị trong đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam) cho rằng phát triển đôi thị và và kinh tế đô thị đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước cũng như của các địa phương. Nhiều điểm sáng, kết quả tích cực về phát triển đô thị đã được thể hiện trong các báo cáo về kinh tế-xã hội; các chỉ tiêu về đô thị hóa cũng đã được đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết tích cực, đại biểu cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại, bất cập cần quan tâm khắc phục trong phát triển đô thị, trong đó nổi lên là sự phát triển không đồng bộ giữa không gian đô thị và mở rộng đô thị; số đô thị nhỏ còn nhiều; hạ tầng đô thị về giao thông, xử lý nước thải còn những bất cật; kết nối đô thị với nông thôn còn chưa đầy đủ; đời sống một bộ phận công nhân lao động, người dân đô thị còn gặp nhiều khó khăn;…

Đại biểu Trần Văn Khải mong muốn Chính phủ có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn trong phát triển đô thị và kinh tế đô thị; phát huy, tận dụng tốt hơn nữa vai trò của đô thị trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện các cơ chế, chính sách, xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, để góp phần phát triển bền vững đô thị;…

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nhận định khó khăn, thách thức còn rất nhiều tuy nhiên chúng ta phải lạc quan để đạt được mức tăng trưởng cao cả năm. Phải tháo gỡ những khó khăn để hoàn thiện thể chế, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, để chuẩn bị cho phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Đẩy nhanh đầu tư công nhưng chặt chẽ, tránh lãng phí

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (đoàn Gia Lai) tin tưởng Chính phủ sẽ đạt được mục tiêu hạn chế, đẩy lùi được dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội. Đề nghị trong thời gian tới Chính phủ cần tập trung rà soát những chính sách mới được ban hành, soạn thảo những văn bản mới thích ứng với hoàn cảnh dịch bệnh mới, cần kiểm tra, giám sát thực tế. Đại biểu mong muốn Chính phủ giải ngân vốn đầu tư công nhanh, quyết liệt triển khai ngay từ đầu của nhiệm kỳ.

Đại biểu Dương Văn Phúc (đoàn Quảng Nam). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thống nhất với các báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ và của cơ quan thẩm tra, đại biểu Dương Văn Phúc (Quảng Nam) cho rằng, trong điều kiện có quá nhiều khó khăn, song Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện rất hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đạt được những kết quản hết sức ấn tượng trong thực hiện mục tiêu kép.

Đại biểu Dương Văn Phúc (Quảng Nam) cho rằng, để bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chính phủ cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, cắt giảm các khâu trung gian; giảm chi thường xuyên, triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí; có các chính sách thỏa đáng trong thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan nhà nước; kiên quyết tinh giản những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, năng lực làm việc kém;…

Bên cạnh đó, nêu lên hàng hoạt ví dụ về lãng phí trong thực hiện đầu tư công, Đại biểu Dương Văn Phúc đề nghị cần quan tâm, xiết chặt hơn nữa hoạt động đầu tư công, tránh đầu tư sai mục đích, gây lãng phí, thất thoát tiền của của nhà nước và nhân dân.

Tiếp tục kiên định mục tiêu kép, đẩy nhanh chiến lược vaccine

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) chia sẻ, chưa bao giờ Bình Dương cũng như các tỉnh, thành phố khu vực phía nam bị “thương tổn” như trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay. Chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị cho tình hình xấu hơn nữa, ý thức tự cứu mình của mọi người dân phải nâng lên ở mức cao nhất vì nguồn lực của Nhà nước là có hạn. Tình hình sản xuất trong tâm dịch vô cùng khó khăn. Phải đảm bảo “mục tiêu kép”; sản xuất trong các khu công nghiệp cũng cần sự liên kết; trung chuyển giữa nơi này đến nơi khác vẫn phải duy trì, không để đứt gãy nền kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (đoàn Hòa Bình). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Hòa Bình) cho rằng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch 5 năm được Chính phủ xây dựng cụ thể, có tính toán, cân nhắc kỹ và đề ra nhiều giải pháp mang tính khả thi cao. Đại biểu đề nghị, trong kiên định thực hiện mục tiêu kép, thời gian tới, Chính phủ dành sự quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân, thi công các dự án giao thông mang tính kết nối liên vùng cũng như quan tâm đầu tư cho các dự án thủy lợi để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt đông sản xuất nông nghiệp – một bệ đỡ, một ngành kinh tế chủ lực của đất nước.

Nhấn mạnh các dự án đầu tư hiện nay bị chậm tiến độ phần nhiều do những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Đại biểu kiến nghị tách riêng hợp phần giải phóng mặt bằng thành một dự án khác, qua đó tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý hiệu quả vấn đề giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tạo dựng hạ tầng tốt cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) nhấn mạnh, với chủ trương hành động “chống dịch như chống giặc” tuy “kẻ thù” rất mạnh và lại vô hình, mọi hành động quyết sách đều phải quyết liệt, quyết tâm cao, việc Quốc hội đồng ý cho Chính phủ thực hiện những hành động mạnh mẽ là việc làm rất cần thiết. Đại biểu An đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa để đưa vaccine về Việt Nam và đồng ý cho doanh nghiệp chủ động tiếp cận nguồn vaccine cho nhân viên. Cần có vaccine “made in Vietnam” càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, cần tập trung tối đa nguồn lực kinh tế của đất nước cho những nhiệm vụ cấp bách, phải loại bỏ, cắt giảm những dự án không hợp lý, xử lý dứt điểm các dự án đang thua lỗ… Phải tăng cường quản lý thuế, chống thất thu, giải ngân các gói hỗ trợ đến đúng tay người cần. Cần quan tâm đến giáo dục, nghiên cứu xây dựng trường học an toàn để đưa trẻ đến trường. Phải bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội vì dịch bệnh làm ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bày tỏ đồng tình với dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của Chính phủ, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) có những đóng góp cụ thể về câu chữ liên quan đến nội dung về mục tiêu tổng quát và các giải pháp mà Chính phủ đề ra trong kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ quốc phòng, an ninh; hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác; hoạt động kiểm soát đầu vào của ngành nông nghiệp; công tác quy hoạch và rà soát diện tích đất trồng luá, vùng chuyên canh cây nông nghiệp; việc khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, lãng phí; trách nhiệm giám sát của đại biểu và các cơ quan của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội;…

Nhóm PV/VGP News