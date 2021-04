Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Sáng 28-4, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên ngành nội chính Đảng giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thường trực Ban Nội chính Trung ương quán triệt những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính, PCTN đó là: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và tuyên truyền nhằm tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về PCTN. Tích cực sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội, về PCTN để phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập và có chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác…

Nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đó là: Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành thi hành án phải thật sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật. Hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Thường trực Ban Nội chính Trung ương quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp của Ngành Nội chính Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ngành Nội chính Đảng cần chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất những chủ trương, định hướng lớn và các giải pháp xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; về công tác xây dựng pháp luật; công tác cải cách tư pháp. Tiếp tục phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh - trật tự trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Chú trọng tham mưu và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các tỉnh ủy, thành ủy về công tác giải quyết đơn, thư, giúp đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy tổ chức tiếp dân, đối thoại với công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tiếp dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tăng cường hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính PCTN và cải cách tư pháp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức làm công tác nội chính của các địa phương và bộ, ngành Trung ương…

Quốc Hương